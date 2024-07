Dicen por ahí que nada bueno sucede después de las 2 de la mañana y esta conocida frase se volvió realidad cuando un grupo de mujeres se enfrentó en las instalaciones de un crucero y se dieron con todo (hasta con las sillas). La pelea campal fue en la madrugada y terminó mal, con serias consecuencias para las pasajeras. El video ya circula en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Los hechos sucedieron en el crucero Carnival que se dirigía a Centroamérica, y el video fue capturado por Nick Richardson, de 43 años, quien era pasajero en el barco y bajó de su camarote a las 3 de la mañana para conseguir comida del comedor; cuando llegó a dicho lugar, la escena parecía una “zona de guerra”, así lo describió en el clip que ya rebasa los miles de reproducciones.

El pasajero comenzó grabó el momento en el que varias mujeres, procedentes de Tampa, se peleaban entre ellas; en las imágenes se observa a todas golpearse, jalarse el cabello, lanzarse objetos, incluso sillas. De acuerdo con los reportes, las pasajeras estaban alcoholizadas.

“Esas chicas ya tenían decidido lo que iban a hacer. Se les fue de las manos muy, muy rápido. Y así es como sucede. Simplemente bebes demasiado”, dijo Richardson. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: “Ahora también” peleas en los cruceros, es increíble y mujeres ebrias las graban pero ni se meten a separarlas”, “Si tu crucero se llama Carnival no esperes cosas buenas” y “Finísimas personas”. También, criticaron que la seguridad del crucero no intervino sino hasta el final, cuando ya llevaban varios minutos peleando.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la pelea campal entre las pasajeras, sin embargo, las autoridades del crucero Carnival ya tomaron represalias contra ellas.

La empresa Carnival informó que las mujeres fueron multadas y vetadas para navegar nuevamente con la línea: “Como es nuestra política, no vamos a tolerar este tipo de comportamiento y los huéspedes involucrados fueron multados y no navegarán en Carnival Cruise Line de nuevo", publicó la compañía.