En redes sociales está circulando un video tomado justo en el momento en que dos empleados de una taquería recogen varios pedazos de carne cruda del suelo sucio y mojado.

Las imágenes muestran a dos personas levantando la carne del suelo, en plena lluvia, luego de que aparentemente ésta se cayera del trompo de los tacos al pastor, puesto sobre una estufa junto a la entrada al establecimiento.

Si bien no se aprecia que vuelvan a montar la carne, se ve que las dos personas levantan las piezas del suelo mojado por la lluvia: uno de ellos la coloca sobre la parrilla encendida, mientras que la otra persona mete la carne al restaurante.

El incidente ocurrió en una taquería del Centro Histórico, en la Ciudad de México. En el video se aprecia que el local se llama Los Tacos.

Poco después de la viralización del video, los internautas se dieron a la tarea de ubicar el lugar en Google Maps, señalando que se encuentra en República de Uruguay, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además de darse la tarea de encontrar la dirección del restaurante, los internautas emitieron sus comentarios al respecto, bromeando sobre que la carne “todavía sirve”, que puede ser comida porque “el fuego mata las bacterias” y que por este tipo de incidentes los tacos se venden en promoción “a 5x20 pesos”.

¿Aquí aplica la regla de los 5 segundos? 👀🫠 ¿Quieren unos taquitos?



Usuarios de X dijeron: “Eso pasa en cualquier taquería de la CDMX, sólo que ahora hubo una cámara”, “Nada de qué preocuparse, el piso estaba lavado y el calor todo lo mata”, “Limonazo y listo”, “Mejoró el sazón” y “Se estaban marinando”.

Una persona de internet cuestionó cuántas veces los clientes se comen los tacos sin saber si fue tratada con limpieza o si estuvo en el suelo, como en este clip: “Ay no, ¿cuántas veces nos tragamos unos tacos bien ricos y no supimos que se cayó la carne al posi? Ojos que no ven, corazón que no siente”.

Otros internautas bromearon acerca de que la carne era segura de comer si se había levantado en menos de cinco segundos, refiriéndose a la famosa regla de los cinco segundos en que las bacterias “tardan” en contaminar los alimentos.

Esta regla supuestamente dicta que los alimentos son seguros de ingerir si se cayeron al suelo y fueron levantados en menos de cinco segundos ya que, se dice, en este tiempo las bacterias “no tienen tiempo” de pegarse a la comida.

La ciencia ha dicho que esta regla es falsa porque las bacterias pueden contaminar los alimentos inmediatamente desde el momento en que entran en contacto entre sí.