Sequía récord asoló Estados Unidos en 2022 y causó pérdidas multimillonarias

Washington, 10 ene (EFE).- La sequía prolongada que afectó a gran parte de Estados Unidos durante 2022 no tiene precedentes registrados y causó desastres valuados en miles de millones de dólares, indicó hoy la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El informe se publica mientras casi la mitad del país soporta lluvias, inundaciones, ciclones y nevadas.

Según la agencia el año pasado EU experimentó 18 desastres meteorológicos y climáticos que dejaron al menos 474 personas muertas y daños por valor de más de 1.000 millones de dólares cada uno.

"Esto puso al 2022 en tercer lugar (empatado con 2011 y 2017) por el número más alto de desastres registrados en un año, detrás de 2021, cuando hubo 20 de esos eventos, y 2020 con un récord de 22 eventos multimillonarios", indicó NOAA.

Mientras que el oeste del país padeció en 2022 extensas sequías y oleadas de calor, durante la primavera y el otoño el suroeste padeció vastos incendios forestales.

En el centro del país los desastres ocurrieron en forma de intenso clima invernal desde la región central norte a la región central sur. Los tornados golpearon el sur en marzo y en torno a Florida se abatieron los huracanes Nicole, Ian y Fiona.

