El escritor estadounidense Stephen King ha comparado al expresidente Donald Trump con un "tío senil" tras las afirmaciones que el exmandatario republicano realizó este domingo en un acto en la ciudad de Las Vegas.

"Esto es como escuchar a tu tío senil en la mesa después de tomar su tercer trago", escribió el famoso escritor en su cuenta de X, en el que también colgó un video de Trump durante su intervención en Las Vegas en el que criticaba las energías renovables.

El mensaje del autor de "Carrie" o "It", quien suele criticar a Trump en las redes sociales, recibió casi un millón de visitas en apenas unas horas tras este comentario.

En el mitin electoral, el expresidente republicano apostó por atraer el voto de los ciudadanos latinos de Estados Uniods, pero también dedicó críticas mordaces a las propuestas del demócrata Joe Biden en materia medioambiental, especialmente a los vehículos eléctricos, y los mezcló con los tiburones.

Durante su discurso, el expresidente planteó un escenario hipotético en el que un barco con una batería grande se hunde mientras un tiburón se encuentra cerca, según publican medios locales.

"Si el barco se está hundiendo... el agua pasa por encima de la batería... el barco se está hundiendo. ¿Me quedo encima del barco y me electrocuto?. ¿O salto por encima del tiburón y no me electrocuto?", se preguntó Trump

Y él mismo se contestó: “Me electrocutaré siempre. "Nunca me acercaré al tiburón", una afirmación que generó el comentario de King en las redes.