Sushi de cigarra, el crujiente manjar de un chef de Washington

Las cigarras que emergen estos días en el este de Estados Unidos, un fenómeno que se repite cada 17 años, inspiraron a un chef de Washington para crear un manjar muy crocante... y también sostenible.

Bun Lai, un defensor de la comida saludable y respetuosa del medio ambiente, ofreció el fin de semana una degustación gratuita de sushi de cigarra a la parrilla en un parque de la capital estadounidense.

"Caza de cigarras y comida al aire libre gratis”



Este chef estadounidense nacido en Hong Kong mostró cómo recolectar, cocinar y preparar cigarras como una forma de hablar sobre métodos alternativos de cultivo y alimentación.

Slow buzz: A time-lapse video shows a Brood X cicada emerging. Large numbers of the insects are beginning to emerge in 15 states from Indiana to New York.



Read more: https://t.co/nr0yRSnCrm pic.twitter.com/Sod87JoGZx