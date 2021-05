Suspenden a 40 alumnos en Texas por clavar tenedores en una cancha

La mitad de la clase de los alumnos del último año de una preparatoria de Texas, en Estados Unidos, fueron suspendidos por realizar una broma en la que clavaron cientos de tenedores en una cancha de futbol.

La broma fue organizada por estudiantes de la Comfort High School, localizada en el condado de Kendall.

Los jóvenes colocaron los tenedores en el pasto y algunos ingresaron a la institución después de la hora permitida. Quienes entraron movieron la figura de un ciervo que estaba colgado sobre una pared y dejaron algunos globos en la cafetería.

Al percatarse de la broma, las autoridades de la preparatoria suspendieron a todos los alumnos que habían participado.

Como parte de la sanción, los directivos también revocaron algunos de los privilegios que les habían sido concedidas por estar a punto de graduarse y pasar a la universidad.

Los padres de los alumnos quedaron impactados con la sanción para los estudiantes, según contaron a medios locales. Los familiares aseguraron que estaban completamente enterados de lo que organizaban sus hijos pero les pareció inofensivo.

SUSPENDEDHalf the senior class at Comfort High School has been suspended after participating in a senior prank last week. The extent of the damage? See the pictures below pic.twitter.com/OrDHmPfxE8