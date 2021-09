Texas en alerta por tormenta tropical Nicholas

La tormenta tropical Nicholas se formó el domingo en el Golfo de México y las autoridades emitieron alertas para las costas de Texas y el noreste de México.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami pronosticó que Nicholas arrojará lluvias de entre 13 y 15 centímetros (5 a 10 pulgadas) en las costas de Texas y Luisiana la tarde del domingo hasta entrada la semana.

Añadió que en el estado mexicano Tamaulipas se vaticinan precipitaciones de entre 5 y 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) entre domingo y lunes.

Autoridades de Estados Unidos expresaron:

"Se espera que Nicholas toque tierra más tarde hoy a lo largo de la costa del Golfo de Texas, trayendo lluvias generalizadas y el riesgo de inundaciones repentinas considerables, especialmente en áreas urbanas."

