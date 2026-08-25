Un incendio forestal que creció enormemente en cuestión de horas arrasó amplias franjas de tierras de ranchos en una zona rural de Texas, destruyendo varias estructuras y obligando a evacuaciones y cerrando escuelas el martes.

El incendio, que comenzó a primera hora de la tarde del lunes, ha atravesado más de 200 kilómetros cuadrados (78 millas cuadradas) en menos de un día en zonas poco pobladas de dos condados del centro-norte de Texas. Alimentado por vientos fuertes junto con condiciones extremadamente calurosas y secas, el incendio Ross saltó arroyos y ríos, dijeron los residentes.

🔥🚒 IMPRESIONANTE INCENDIO EN TEXAS | Bomberos del norte de Texas calificaron de “monstruoso” el incendio Ross, que se extendió rápidamente por alrededor de 25 mil acres en el condado de Palo Pinto.



Las llamas provocaron una enorme columna de humo y obligaron a equipos de… pic.twitter.com/n7RqWcP8AD — Ventana Pública (@ventanaXpublica) August 25, 2026

“Simplemente se desató demasiado rápido”, dijo Katie Rochelle, cuyo negocio familiar de alquiler de canoas de quinta generación perdió su oficina y taller de reparación fuera de Graford. “El viento se movía en un movimiento de tornado”.

Su esposo, un bombero local, ayudó a salvar su casa durante la noche, pero ella estaba preocupada de que pudiera arder en llamas en cualquier momento.

“No sé cómo sobrevivió nuestra casa”, dijo. “Ahora estamos esperando y rezando. Rezando para que no alcance nuestra casa. Eso es todo lo que podemos hacer”.

Condiciones favorables al fuego permitieron que el incendio se ensanchara en cuestión de horas, indicaron funcionarios del distrito de servicios de emergencia del condado Palo Pinto. “Hemos arrojado todo a esto, y aún estamos teniendo un efecto mínimo”, dijo el jefe de bomberos Danny Watkins.

En los últimos días han surgido incendios forestales en todo el sur y el oeste de Estados Unidos, mientras persisten condiciones extremadamente secas. Tan solo el domingo se reportaron una docena de nuevos incendios grandes, informó el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

En todo el país, se han registrado más de 50,000 incendios forestales en lo que va del año, la cifra más alta de los últimos 10 años para el mismo periodo, según el centro.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de un alto riesgo de incendios de rápida propagación en el sur de California al norte de Los Ángeles , y se emitió una advertencia de bandera roja hasta el viernes.

Los bomberos en Nevada avanzaban en frenar un incendio que obligó a miles de personas a evacuar en Reno durante el fin de semana, después de que las llamas se propagaran peligrosamente cerca de vecindarios densamente poblados.

El incendio Hawk ha destruido más de 30 viviendas en unas 60 kilómetros cuadrados (23 millas cuadradas). Las autoridades de Nevada informaron el lunes que el incendio estaba contenido en un 27%.

El número de residentes en el área de Reno bajo órdenes y advertencias de evacuación bajó a unos 63,000, frente a más de 90,000 personas. El incendio cerca de la frontera estatal con California comenzó el sábado y creció rápidamente el domingo. Al menos siete personas —tres socorristas y cuatro civiles— resultaron heridas.

Las autoridades de incendios en Reno atribuyen el incendio Hawk a la actividad humana y señalan que fue provocado de manera intencional o accidental.

En Texas, el incendio Ross estaba solo ligeramente contenido mientras avanzaba por tierras de ranchos a unos 96 kilómetros (60 millas) al oeste de Fort Worth. Al menos cinco estructuras han sido destruidas, según funcionarios del condado de Palo Pinto.

Los responsables de emergencias esperan que el incendio siga creciendo a medida que las temperaturas aumenten.

Rochelle, cuyos bisabuelos iniciaron el negocio de alquiler de canoas en 1969, dijo que el incendio también quemó una casa familiar construida en la propiedad hace unos 100 años. Algunos de los autobuses y remolques de la empresa también fueron destruidos, pero las canoas parecían estar bien por ahora.

“No sé qué vamos a hacer ahora”, dijo su padre, Buddy Rochelle.

Las autoridades abrieron centros de evacuación, algunas escuelas cancelaron las clases y ganaderos y una comisión de ganadería ofrecían graneros para albergar temporalmente a los animales que necesitan ser evacuados.