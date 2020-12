Trudeau aplaude al actor canadiense Elliot Page tras anunciar que es trans

Toronto (Canadá), 2 dic (EFE).- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó al actor canadiense Elliot Page y le ofreció apoyo por su "valor y fortaleza" después de que el intérprete, que saltó a la fama por su papel en "Juno" (2007), revelara que es trans y que se identifica ahora con los pronombres él/ellos.

Thank you, Elliot, for sharing these words and speaking your truth. Your bravery and strength are inspiring, and your authenticity and vulnerability will mean so much to so many. Sophie and I wish you the very best, and we send you - and the trans community - all our support. https://t.co/6F2rtXB85U