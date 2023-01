Tyre Nichols gritó tres veces “mamá” durante golpiza policial (VIDEO)

Uno de los abogados de la familia de Tyre Nichols, Ben Crump, dio algunos detalles del video el viernes antes de su difusión.

Nichols "llama a su madre tres veces. Sus últimas palabras son '¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!'", dijo junto a Wells, quien bajó la cabeza emocionada.

El 7 de enero, policías de Memphis quisieron arrestar a Nichols por una infracción de tránsito. Cuando los oficiales se acercaron, "se produjo un enfrentamiento" y "el sospechoso huyó", según la policía.

Finalmente, Nichols fue atrapado y arrestado en circunstancias que las autoridades hasta ahora han evitado describir con precisión.

