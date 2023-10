"Un alto el fuego es un llamado a Israel a rendirse frente a Hamas. Eso no ocurrirá": Netanyahu "Del mismo modo que EU no habría aceptado un alto el fuego después del bombardeo de Pearl Harbor, Israel no aceptará un cese al fuego con Hamas", dice

Netanyahu rechaza cualquier posibilidad de alto el fuego en la guerra contra Hamás. EFE/EPA/ABIR SULTAN / POOL