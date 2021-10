Video. Arrestan a mujer en Nueva York por intentar estrangular a adolescente

En redes sociales se está haciendo viral un video en el que se muestra a una mujer en situación de calle atacando a una adolescente que se encontraba comiendo en la ciudad de Nueva York.

Las cámaras de seguridad de las calles de Queens captó el momento en que una mujer abordó por la espalda a una menor de 16 años que comía al aire libre en el restaurante de sushi Watawa en Astoria.

En las imágenes, la mujer, identificada como Minerva Martínez, de 36 años, aparece merodeando por la parte de atrás del asiento de la menor, segundos más tarde se acerca a la adolescente y le rodea el cuello con su brazo para intentar estrangularla.

Sin embargo, el ataque no duró mucho, ya que Minerva soltó a la joven para después caminar hacia su izquierda.

Al parecer la adolescente le dijo algo después del ataque, por lo que la mujer la volteó a verla e intentó acercarse de forma vacilante, pero retadora, en el momento, un hombre se le acercó para alejarla de la joven.

De acuerdo con informes del Departamento de Policía de Nueva York, la víctima fue atacada sin indicios de que haya habido una provocación previa.

Luego del incidente, la joven fue llevada al hospital por “dolor, enrojecimiento de cuello e hinchazón”.

