Video. Captan a enorme tigre deambulando por calles de Houston

Como si se tratara de una escena de ¿Qué pasó ayer? En redes sociales se están haciendo virales unos videos en los que se muestra a un enorme tigre de Bengala deambulando por las calles de Houston aterrorizando a los vecinos.

De acuerdo con las imágenes de un primer clip, un tigre con un collar se encontraba caminando por los jardines de una casa en Fleetwood en Ivy Wall Drive. Una de las personas que lo estaba grabando alcanza a decir sorprendido que es la “mascota de alguien”.

En otro video, el ayudante del alguacil fuera de servicio sostenía un arma apuntándole hacia el animal mientras le gritaba al aparente dueño que salió a meter al tigre de vuelta a su casa.

“Él mismo se acercó al tigre y se inclinó y lo besó, luego lo tomó por el cuello”, dijo un testigo al medio local KPRC.

Según los informes, el Departamento de Policía de Houston atendió a un llamado de los vecinos que alertaron sobre la presencia del animal salvaje en una zona residencial.

Cuando llegaron al vecindario, el animal ya no se encontraba allí. Las autoridades dijeron que el tigre fue puesto en una camioneta blanca y que el posible dueño escapó a “gran velocidad”.

“Hubo una breve persecución y el hombre se escapó con el tigre”, dijeron las autoridades. Tener un animal como este en una casa convencional en Houston se considera como un delito menor de Clase C, mismo que amerita una multa máxima de $500 dólares.

Después del avistamiento del tigre, las autoridades iniciaron las investigaciones para encontrar al dueño, quien fue identificado como Victor Hugo Cuevas de 26 años.

Según los informes, el hombre fue acusado de delito grave por evadir arresto de agentes y huir, asimismo continuarán con las investigaciones sobre el animal y su presencia en el vecindario.

Hasta las últimas actualizaciones, el sospechoso había sido detenido y se dio a conocer que estaba en libertad bajo fianza por un cargo de asesinato anterior en el condado de Fort Bend.

Además, se informó que Cuevas solía tener en su casa monos, que están permitidos en Houston, antes de tener al tigre.

Cuando fue detenido, Cuevas ya no tenía al tigre llamado India, el cual tenía una edad de nueve meses, se presume que quizá era parte del tráfico de animales exóticos.

Authorities are searching for a man whose tiger was found wandering around a neighborhood in Houston.



An armed off-duty sheriff's deputy told the man to take his tiger inside before the caretaker rushed the tiger away in a white car as police arrived. https://t.co/bMe66Ok2O5 pic.twitter.com/DZxa7wVvkV