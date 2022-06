Video. "Extremadamente peligrosas", Nueva York destruye cientos de motocicletas

En redes sociales está circulando un video en el que se destruyen cientos de motocicletas y vehículos todo terreno por orden de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con una nueva orden emitida por los funcionarios de la ciudad, incluido el alcalde Eric Adams, estos vehículos están siendo destruidos debido a que representan una “amenaza” para los residentes cuando se utilizan en calles locales.

Las imágenes viralizadas, tomadas dentro del centro de chatarra Erie Basin Auto Pound, Brooklyn, mostraron decenas de motos y sus derivados en perfectas condiciones y funcionales, formadas una junto a otra, siendo aplastadas por una excavadora.

A través de redes sociales, la destrucción de las motos ocasionó una serie de comentarios variados, internautas expresaron mensajes a favor de su eliminación y otros más expresaron su indignación debido a que se está haciendo “un desperdicio de transporte y de dinero”.

“Entonces, en lugar de subastarlos y usar ese dinero para solucionar uno de los muchos problemas de la ciudad, ¿alquiló un lote y una excavadora, gastando más dinero? Además, daños en el lote que necesitarán reparación, sin mencionar todo el aceite que se derramó”, comentó un usuario de Twitter.

“Entonces, ¿estos eran todos o la mayoría de los vehículos en funcionamiento? En una ciudad donde el dinero nunca abunda, ¿acabas de destruir miles de dólares por despecho? Subastarlos. Hay muchas áreas locales donde esas bicicletas serían legales y probablemente amadas. El comprador no puede ser residente de Brooklyn”, escribió uno más.

Esta destrucción fue de las primeras que planea hacer el alcalde como parte de un proyecto que elaboró para sacar de las calles cientos de motocicletas ilegales y peligrosas.

Desde el año pasado, cuando Adams asumió el cargo de alcalde, hasta la fecha, el Departamento de Policía de Nueva York ha estado incautando cientos de motocicletas y vehículos con motor de su tipo en toda la ciudad y trasladado a este centro de chatarra a la espera de su demolición.

So, these were all or mostly functioning vehicles?



In a city where money is NEVER plentiful, you just destroyed thousands of dollars out of spite?



auction them off. There are plenty of local areas where those bikes would be legal and probably loved

Buyer can't be Brooklyn res.