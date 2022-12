Video. Hombre golpea brutalmente a transeúnte con bate de béisbol en Nueva York

Cámaras de seguridad de Nueva York captaron el momento en que un hombre agrede brutalmente a un transeúnte con un bate de béisbol.

El agresor caminaba detrás de la víctima, de 47 años, cuando preparaba su ataque sobre Hamilton Heights con un bate que sacó de su pantalón en cuestión de segundos, primero lo siguió, después caminó hacia un lado, para después atacar.

Sin dudarlo, el agresor golpeó a la víctima fuertemente en la cabeza, debido al dolor, éste cayó de frente al suelo aturdido, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.

El incidente ocurrió en un día normal en Nueva York, donde los crímenes van en aumento.

Al parecer el agresor no tenía una razón aparente, ya que no conocía a la persona, aunque se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la razón.

En un primer informe se dijo que la víctima se trataba de una persona sin hogar que había discutido con el agresor minutos antes.

Después de golpearlo, la víctima parece tratar de enfrentarlo, pero el hombre regresa y lo amenaza con el arma y después huye en sentido contrario mientras discute.

Las autoridades dijeron en su declaración que el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital cercano debido a una fuerte contusión.

A través de redes sociales, el NYPD compartió el video y solicitó a los internautas que ayudaran a identificar al sospechoso.

A normal day in New York City!



Horrific footage captured the moment when a man attacked a pedestrian with a baseball bat while walking in Hamilton Heights pic.twitter.com/Wf5Cj6EqCz