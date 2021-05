Una mujer de Maryland, Estados Unidos está siendo acusada por intento de asesinato y otros cargos de agresión luego de haber incendiado su casa con una persona dentro.

De acuerdo con los informes, la mujer identificada como Gail J. Metwally prendió fuego a su casa mientras una persona se encontraba atrapada en el sótano.

El jefe de Bomberos del Estado de Maryland dijo que la sospechosa fue vista por sus vecinos “prendiendo múltiples incendios dentro de la casa” y posteriormente sentándose en una silla de su jardín para observar cómo se quemaba secciones de su hogar.

La persona que se encontraba en el interior pudo salir a tiempo gracias a la ayuda de vecinos que se encontraban caminando cerca de la casa.

“Los testigos informaron haber observado a una mujer”, se lee en una declaración de las autoridades hechas públicas a través de Facebook.

“Después de unos minutos, Metwally se alejó de la escena. Mientras la casa estaba en llamas, los testigos escucharon a un ocupante de una ventana del sótano gritando pidiendo ayuda. Los transeúntes la ayudaron de manera segura a salir por la ventana”, continuó la declaración.

En redes sociales se están viralizando algunas tomas del incendio captadas por los vecinos en las que se muestra a la autora observando el incendio sentada en su jardín con una revista en la mano, más adelante se ve que uno de los testigos corre hacia la puerta de la casa para tratar de salvar a la víctima.

Woman in Maryland sets a house on fire while someone is still inside pic.twitter.com/ocRVni4lc9