Video. Multimillonario Richard Branson cumple sueño de viajar al espacio

El multimillonario Richard Branson logró su apuesta: tras fundar Virgin Galactic hace 17 años y pasar toda una vida soñando con cruzar la última frontera, el británico pasó el domingo unos minutos en el espacio a bordo de una nave de su propia empresa de turismo espacial.

VSS Unity, la nave de Virgin Galactic en la que iba Richard Branson con dos pilotos y otros tres pasajeros, pasó unos minutos en el espacio, a 86 kilómetros de altura, antes de descender y aterrizar en el estadounidense Nuevo México, hacia las 09H40 locales (15H40 GMT).

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V