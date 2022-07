Video. Pasajeros entran en pánico por incendio en su vuelo de Spirit Airlines

Un avión de Spirit Airlines se incendió en la pista del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson lo que provocó una crisis de pánico entre sus pasajeros.

Videos que se están viralizando en redes sociales muestran el momento en que el avión comenzó a incendiarse por la parte trasera mientras se encontraba en proceso de aterrizaje.

Un portavoz de la aerolínea reveló que el incendio se originó por una falla en los frenos que los llevó a sobrecalentarse.

El incidente ocurrió en un vuelo comercial que aterrizó en Atlanta tras partir de Tampa, Florida.

“El vuelo 383 de Spirit de Tampa a Atlanta aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Atlanta y, al aterrizar, uno de los frenos se sobrecalentó”, dijo un portavoz.

“Gracias a los socorristas de Atlanta por encontrarse inmediatamente con el avión. El avión será retirado temporalmente del servicio por mantenimiento”, agregó.

En una declaración similar hecha en Twitter, el aeropuerto dijo que Atlanta Fire Rescue apagó el incendio y ayudó a remolcar la aeronave hasta la puerta D2 donde desembarcaron los pasajeros.

