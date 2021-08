Video. Policía salva a hombre de ser arrollado por el metro en Nueva York

A través de redes sociales se está haciendo viral un video en el que se muestra a un policía rescatando a un hombre de morir arrollado por el metro de Nueva York.

En las imágenes, publicadas por el Departamento de Policía de Nueva York, se ve a un hombre boca abajo sobre las vías, al parecer inconsciente, siendo rescatado por un agente segundos antes de que pasara el tren.

Según los informes, el hombre se encontraba esperando el metro como todos los usuarios presentes en el video cuando de un momento a otro cayó a las vías.

Al momento que cayó quedó inconsciente, lo que impidió que se parara por sí mismo. El incidente ocurrió en el Bronx

Un oficial de tránsito que se encontraba en la estación en el momento saltó a las vías para mover al hombre hasta el momento sin identidad revelada. Otros agentes que también estaban en la estación ayudaron a sacar al hombre antes justo a tiempo antes de que llegara el tren.

Los usuarios presentes también intentaron ayudar y le advirtieron al cuerpo de policías que debía apurarse ya que el convoy se encontraba a escasos metros; incluso un usuario se bajó a las vías para ayudar a levantar al hombre.

That’s officers Lopez, Peguero, Sugrim, and Caban-Bailon from District 12 working as a team to flag the train and get the man to safety. Thank you to everyone who assisted! https://t.co/HyHYIJhbXP