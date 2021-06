Video. Se derrumba edificio de 12 pisos en Miami; hay 51 desaparecidos

51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami Beach (Florida, EE.UU.), según informó este jueves un concejal de la ciudad al canal local de la cadena CBS.

El canal indicó que, según su fuente, esas personas no han aparecido más de diez horas después del derrumbe del edificio Champlain Towers.

Hasta ahora solo se ha confirmado una víctima mortal y una decena de heridos, además de 35 personas rescatadas con vida de sus apartamentos.

Imágenes de video mostraban una importante porción del edificio, en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, reducida a escombros y con el interior de los apartamentos a la vista.

No estaba claro cuántas personas residían en el edificio o quiénes lo ocupaban al momento del siniestro. Algunos pudieron salir por sus propios medios por las escaleras mientras otros debieron ser rescatados desde sus balcones.

"Aparentemente cuando el edificio se derrumbó cayó sobre sí mismo, así que no encuentran huecos ni ven desde afuera muchos espacios vacíos".

Aún no se sabe por qué colapsó el inmueble, agregó el alcalde. "Es como si hubiese explotado una bomba pero estamos muy seguros de que una bomba no explotó, así que es otra cosa".

Santo Mejil, un residente de la zona, dijo que su esposa, una cuidadora, estaba en el edificio cuando se derrumbó.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lamentó la "horrible tragedia" y envió condolencias a los afectados.

La Policía de Miami Beach dijo que estaba "ayudando a la ciudad de Surfside con el colapso parcial de un edificio".

"Varias agencias de policía y bomberos de Miami-Dade están asistiendo", indicó.

WATCH: Surfside Mayor Charles W. Burkett said 10 people were treated immediately after the partial condo collapse and one person has died. Read more: https://t.co/s7Nf5Uaedd pic.twitter.com/7OPT35Nbdz