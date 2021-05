Video. Se desploma balcón con invitados a fiesta en Malibú

Nueve personas resultaron heridas luego de que un balcón en una casa de Malibú colapsara el sábado. Cuatro de ellas requirieron ser hospitalizadas, pero su vida no corrió peligro.

El video, que se ha hecho viral en redes sociales, muestra el momento en el que un grupo de personas cae de la terraza, a más de 4 metros y medio de altura, hacia las rocas que están frente a la playa.

NEW Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0