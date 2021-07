Video. Se inunda el metro de Nueva York; usuarios sortean las aguas sucias

Las autoridades de Nueva York alertaron de inundaciones en la ciudad como consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado durante este jueves como consecuencia del avance de la tormenta tropical Elsa.

Numerosos estados del noroeste de Estados Unidos han alertado sobre posibles inundaciones y en Nueva York varias calles y estaciones de metro se han visto afectadas.

Cientos de usuarios del Metro de Nueva York tuvieron que adentrarse a la corriente de agua sucia.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu