Video. Sujetos atacan brutalmente a judío en Times Square

La policía de Nueva York buscaba el viernes a los sujetos que el día anterior atacaron a un hombre judío mientras tenían lugar enfrentamientos entre proisraelíes y propalestinos en Times Square, en momentos en que aumentan los actos antisemitas en Estados Unidos a causa del conflicto en Medio Oriente.

Según una portavoz de la policía, el ataque ocurrió alrededor de las 18H30 (22H30 GMT). Cinco o seis hombres golpearon y rociaron con gas pimienta a un hombre de 29 años mientras le lanzaban insultos antisemitas, de acuerdo a las imágenes publicadas por el New York Post.

La unidad de policía a cargo de los llamados delitos de odio lanzó una convocatoria de testigos en Twitter el jueves por la noche.

La víctima fue hospitalizada en condición "estable", dijo la policía, sin precisar su identidad.

Just witnessed a beat down in Times Square. #NYC #TimesSquare #Palestine #WTF #NewYorkCity pic.twitter.com/KSR5GQRvtw