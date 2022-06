Video. Tesla se incendia por completo tras ser enviado a depósito de chatarra

Un nuevo incidente de vehículos Tesla ha salido a la luz luego de que se compartiera un video mostrando a un auto reduciéndose a cenizas casi por completo.

El incidente ocurrió dentro de un patio de demolición de chatarra en el área de Rancho Cordova, Sacramento en California, según informaron las autoridades del Departamento de Bomberos de la ciudad.

Al parecer el Tesla estuvo involucrado en un aparatoso accidente de tránsito, por lo que fue trasladado al depósito de chatarra tres semanas antes de que se incendiara de la nada.

Varios equipos de bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego, dijo el departartamento en un mensaje compartido en redes sociales, debido a que el incendio se complicó por horas debido a múltiples fallas centradas en la batería, por lo que optaron por hacer un pozo en el suelo y llenarlo de agua para que se fuera apagando por sí solo.

“Los equipos apagaron el fuego, pero siguió encendiéndose/desgasificando en el compartimiento de la batería", escribió en Twitter.

Más adelante en su aviso, el departamento reveló que apagar el fuego por completo necesitó el uso de 4 mil 500 galones de agua, la misma cantidad que se utilizaría en un incendio de un edificio.

En el video que se viraliza en redes sociales muestra al auto creado por la empresa de Elon Musk reducido a cenizas por lo menos en la parte de la cabina de pasajeros y cajuela; por su parte el frente se muestra destruido por el choque de tres semanas antes.

Se sabe que apagar un incendio de un Tesla es más complicado que apagar uno de un auto convencional de gasolina.

De acuerdo con su manual de usuario, todos los Tesla necesitan al menos 40 veces más agua para detener un incendio.

Photos of the pit the crews created… pic.twitter.com/BVnhxA2aOt