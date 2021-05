Willian Lara, quien dio vida a Tarzan, muere en accidente aéreo en EU

William Lara, protagonista de la serie "Tarzan: The Epic Adventures", falleció junto a su esposa, Gwen Shamblin Lara, fundadora de una iglesia que vinculó el cristianismo con la pérdida de peso, y otras cinco personas después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en Estados Unidos, informó este domingo la congregación.

Lara, también conocido como Joe Lara y quien había nacido en 1962 en San Diego (California), encarnó a Tarzán en la serie transmitida entre agosto de 1996 y mayo de 1997. Interpretó ese personaje también en 1989, en la cinta Tarzan in Manhattan.

Durante su carrera participó en producciones realizadas en países como Sudáfrica, Bulgaria y Rusia, indicó el portal de información de la industria cinematográfica IMDb, que destacó que además era piloto y un buceador certificado.

DEADLY PLANE CRASH: @IkeEjiochi has the latest on the deadly plane crash at a lake outside of Nashville, with all seven people on board presumed dead and divers now combing the lake. https://t.co/x8MC73beUZ pic.twitter.com/2dZ13A47ak