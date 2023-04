Aaron Rodgers ha dado de qué hablar en las últimas semanas por su llegada al equipo de los New York Jets de la NFL como quarterback, a los 39 años.

La estrella llega a su nuevo equipo para la temporada 2023, después de crear éxitos con los Green Bays Packers de Wisconsin durante casi 18 años.

El cambio de equipo de Aaron causó sensación entre la liga y sus propios fanáticos; fue seleccionado en medio de los cambios de Draft para la temporada; si bien no se describió como un salvador a su llegada, él mismo dijo que hará lo posible para sumar otro trofeo Lombardi para los Jets, que sólo ha ganado uno en el Super Bowl III. Pero…

¿Quién es Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers es una de las grandes estrellas de la NFL, casi al nivel de las leyendas Peyton Manning y Joe Montana. Hasta el momento ha sido cuatro veces el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y es campeón del Super Bowl XLV con los Green Bay Packers.

Nació en Chico, California el 2 de diciembre de 1983, por lo que ahora tiene 39 años. Antes de unirse y hacer su carrera con los Packers, Aaron jugó con los California Golden Bears de la Universidad de California en Berkeley.

Tenía la esperanza de ser elegido en el Draft de 2005 por los San Francisco 49ers, pero lo fichó el equipo de los Packers.

¿Con quién está saliendo Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers tiene una llamativa lista de conquistas. Entre 2014 y 2017 sostuvo una relación con la actriz Olivia Munn, famosa por su carrera como presentadora de The Daily Show con Jon Stewart, por su papel de Sloan Sabbith en la serie The Newsroom y como Psylocke en X-Men: Apocalipsis.

Posterior a su rompimiento, Rodgers salió con la expiloto de NASCAR, Danica Patrick; su romance duró dos años, entre 2018 y 2020.

No tardó mucho en enamorarse de nueva cuenta tras terminar con Danica, ya que en meses después comenzó a salir con la actriz Shailene Woodley. Casi un año después, Woodley anunció su compromiso en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pero la pareja no logró llegar al altar, ya que en febrero de 2022 se hizo su rompimiento.

Una fuente le dijo a E! News que Aaron puso su carrera en el futbol americano primero que su relación con la actriz y que su futuro dentro de un matrimonio.

“Shailene trató de darle otra oportunidad y estaba pasando tiempo con Aaron, pero ella rápidamente vio que todo estaba en sus términos y nada iba a cambiar. No había razón para continuar y ella terminó con eso otra vez”, dijo el insider.

Después de que se anunció su llegada a los Jets, se afirmó que está saliendo con Mallory Edens, hija del propietario de los Milwaukee Bucks. Se sabe que Edens tiene 26 años de edad y se dedica al modelaje en redes sociales, es corredora de media distancia y egresada de la Universidad de Princeton.

También se sabe que es la futura heredera de la fortuna de su padre, valorada en $4 mil millones de dólares.

¿Cuánto dinero tiene Aaron Rodgers?

Forbes estima que Aaron gana un aproximado de $68 dólares por temporada. En 2022 firmó una extensión de contrato con la NFL por $150 millones de dólares para tres años de juego.

Además, tiene ganancias por su participación en los Milwaukee Bucks en la NBA, por publicidad y por su sociedad con Nate Raabe y Byron Roth en el fondo de crecimiento y riesgo Roth Capital.

Sus ingresos hacen que Rodgers sea uno de los jugadores mejor pagados de la liga; tan sólo entre 2018 y 2019 ganó $90 millones entre salarios con los Packers y patrocinios.

Celebrity Net Worth dice que tiene un valor neto actual de $200 millones de dólares, casi $50 millones menos que Tom Brady.