Anne Hathaway robó suspiros durante su asistencia a un exclusivo evento de Shiseido, celebrada en Nueva York, donde le dieron la bienvenida como nueva colaboradora y embajadora.

La estrella de El Diablo Viste a la Moda arribó al evento ataviada con un espectacular look dorado, muy de temporada, diseñado con falda recta hasta el piso, top ajustado y escote en triángulo con cuello traslúcido.

La prenda fue hecha con múltiples hojuelas doradas colocadas en capas y malla traslúcida en los costados del torso con piedras bordadas.

Sumó pendientes de oro con piedras de cristal, anillos Bvlgari a juego y zapatillas de tacón que le sumaron centímetros a su estatura.

Su belleza robó la atención al destacarla con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, ligero blush y un fino cat eye negro. Por su parte, su cabellera castaña se lució peinada de lado con mechones naturalmente ondulados.

Poco antes de su presentación oficial como embajadora, Anne Hathaway compartió su primera campaña publicitaria para redes sociales de Shiseido a través de Instagram, en la que promovió productos de belleza antiedad.

“¡Estoy muy emocionada de ser embajadora de la marca @Shiseido y es un honor haber sido elegido para representar la línea #VitalPerfection!”, escribió Anne en Instagram.

“Shiseido y yo coincidimos en nuestra creencia de que tu piel es una de las inversiones más importantes que puedes hacer en tu vida y que nunca debemos dejar de explorar nuestro propio potencial, a cualquier edad. ¡Gracias a shiseido por invitarme a unirme a su maravillosa familia! #ShiseidoSkincare #PotentialHasNoAge”.

El lanzamiento de la campaña publicitaria sucede en medio de la revelación de los primeros avances de la película She Came To Me, que Anne protagoniza con Peter Dinklage, de Game of Thrones.

A pesar de la huelga de guionistas y actores de Hollywood , el filme está programado para estrenarse a nivel mundial a finales de septiembre.