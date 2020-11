Antes y después: así luce hoy ‘Stevie’ de ‘Malcolm el de en medio’

‘Stevie’ fue uno de los personajes más icónicos y entrañables que creó la serie de Malcolm el de en medio hace poco más de 20 años y que actualmente es un referente de la serie entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

El personaje fue interpretado por Craig Lamar Taylor durante la mayoría de los 151 episodios repartidos en seis temporadas, juntando varios fanáticos que se identificaban con su personalidad, (des) aventuras, incluso por su inteligencia.

A comparación del resto del reparto principal de la serie estadounidense, Taylor ha mantenido una vida a bajo perfil, y podría decirse que lejos de los reflectores de la industria.

Antes de alcanzar los cuernos de la luna como Stevie Kenarban, Taylor debutó a los siete años con apariciones en Matilda y en un episodio de la serie médica Urgencias.

Tras protagonizar Malcolm, el actor participó en pequeñas producciones como Dance Fu, Fred & Vinnie y This Bitter Earth, dejando la actuación de forma definitiva en 2012.

Si tienes buenos recuerdos del pequeño Stevie en su silla de ruedas, con su voz pausada por el asma, respiración agitada y sus enormes lentes con tres montones de aumento, puede que ahora no lo reconozcas si te lo cruzas en la calle.

Y es que Craig Lamar abandonó su apariencia de niño bueno y sobreprotegido que reflejó de forma natural en el programa para adoptar un estilo y look bastante relajado, guiado por sus preferencias hippies.

En fotografías que publica en su cuenta de Twitter, Lamar Taylor de 31 años luce expansiones en ambas orejas, gorros tejidos, a veces con trenzas africanas, rastas o hasta rapado.

Cambió los atuendos formales y a veces uniformados por shorts o pantalones cómodos, camisas holgadas, pañoletas, gabanes y prendas de estilo hipster.

También utiliza accesorios de influencia africana como collares o brazaletes.

En sus brazos y pecho cuenta con numerosos tatuajes.

Incluso en su red social se describe como escritor y tatuador, oficio al que le ha sacado provecho estos años hasta convertirse en todo un profesional.

Here's my hair last year I cut it off, I'm thinking to cut it off again this week! Mom took this pic not happy!! pic.twitter.com/vqP5HNEb