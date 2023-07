La chica del momento, Margot Robbie , está viviendo el sueño de miles de niñas y jóvenes que crecieron con la influencia de la muñeca Barbie al convertirse en la muñeca de la vida real con su protagónico en el live-action de la franquicia.

Mientras se encuentra en las giras de prensa en el extranjero, Robbie está celebrando su cumpleaños número 33 como una de las actrices más queridas, solicitadas y reconocidas en Hollywood, más allá de su papel como Barbie.

Antes de que su vida se pintara de rosa y fuera la líder de la tendencia Barbiecore, Margot sumó grandes logros a su currículum, que incluyen éxitos taquilleros como El Lobo de Wall Street, La Leyenda de Tarzán, Escuadrón Suicida, I,Tonya, Bomshell, Once Upon a Time in Hollywood y Asteroid City.

Varios de sus anteriores trabajos la llevaron a ser nominada a al menos dos premios Oscar y dos Golden Globes.

El papel de Barbie que no iba a ser suyo

En una entrevista que tuvo con Vogue , Margot Robbie dijo que el papel de Barbie casi le tocaba a Gal Gadot y no a ella.

Según contó, Margot y Greta Gerwig, corpoductora y productora, respectivamente, querían a Gal Gadot como la protagonista del live-action debido a que “tiene la energía” de Barbie, pero la actriz de Wonder Woman no tomó el papel principal debido a su apretada agenda de trabajo.

Según contó Robbie, la imagen y personalidad de Gal sirvió como “plantilla” para elegir a la actriz principal durante el casting. Entre los periodos de selección, Grewing terminó eligiendo a Robbie.

“Gal Gadot es la energía de Barbie. Porque Gal Gadot es tan increíblemente bella, pero no la odias por serlo porque es tan genuinamente sincera y tan entusiásticamente amable, que es casi ridícula. Es como… junto antes de ser una tonta”, dijo.

Margot aprendió a ser Barbie después de los cambios de planes en cuando a elegir a otra protagonista y poco antes de comenzar el proyecto.

Le admitió a Vogue no recordar si alguna vez tuvo una muñeca de éstas y agregó que sólo recordaba visitar a una de sus primas que tenía una colección.

También dijo que jamás en su vida se imaginó interpretar dicho papel porque tampoco soñaba con ser una muñeca cuando era pequeña, a diferencia de muchas niñas que se inspiran en Barbie y crecen con su influencia.

“No es que alguna vez haya querido interpretar a Barbie, o soñar con ser Barbie, o algo por el estilo. Esto va a sonar estúpido, pero realmente ni siquiera pensé en interpretar a Barbie hasta años después de desarrollar el proyecto”.

C’mon, Barbie, let’s go party

Este es el segundo cumpleaños que Margot celebra como la Barbie de la vida real , ya que el año pasado tuvo una celebración temática de la muñeca por su cumpleaños número 32.

El elenco de la película la sorprendió con un pastel de Barbie y una fiesta completamente rosa en medio de las filmaciones en California; su esposo Tom Ackerley se unió a la celebración.

En su cumpleaños 33 , la actriz está en su país natal promoviendo la película y haciendo actos de presencia en varios eventos alusivos al estreno mundial del filme junto a la productora Greta Gerwing, Issa Rae y America Ferrera.