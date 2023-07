Los Ángeles, California, se vistió de rosa este domingo 9 de julio para la premiere mundial de la esperada película de Barbie, dirigida por Greta Celeste Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Diversos famosos acompañaron el esperado evento en el Shrine Auditorium and Expo Hall con atuendos destellantes y rosas en honor a la muñeca más famosa de Mattel.

America Ferrera, Karol G, Dua Lipa , Nicki Minaj, Billie Eilish y Gal Gadot fueron sólo algunas de las celebridades que desfilaron sus icónicos trajes al estilo de Barbieland en la alfombra rosa para la cinta que se estrenará el próximo 21 de julio.

Margot Robbie

Para la premiere mundial, la protagonista principal, Margot Robbie , demostró una vez más estar hecha para el papel de Barbie.

Lució un hermoso vestido negro entubado, con terminaciones de tul en la parte baja y mangas altas, diseñado y confeccionado por Schiaparelli.

Su look hacía la referencia a la muñeca Solo In The Spotlight lanzada previamente en los años 60.

Margot Robbie / (Photo by Michael Tran / AFP)

Ryan Gosling

El Ken de la película apostó por un look de blazer y pantalón de vestir muy pink.

A pesar de que acudió una vez más sin su esposa Eva Mendez, demostró siempre acompañarlo a donde va con un dije que colgaba de su cuello con la iniciar de "E" de Eva en la tipografía de Barbie.

Ryan Gosling en premiere de barbie en los Ángeles. Foto: Michael Tran / AFP)

Karol G

La colombiana acudió al estreno mundial de la película de Barbie vestida con un conjunto fresco y cómodo de dos piezas de gama rosa.

Su outfit se conformó por un top de brillos que solo cubría la parte delantera y una falta entallada.

Karol lanzó un sencillo que incluye fragmentos de la cita y que se grabó en el World of Barbie de los Ángeles, California.

Karol G estreno de Barbie. Foto: Michael Tran / AFP

Gal Gadot

Se robó las miradas con un diseño a rayas blancas y cafés de JW Anderson con cortes promitentes por la parte delantera pero sin perder el estilo.

Gal Gadot estreno de Barbie en Los Ángeles. Michael Tran / AFP)

Nicky Minaj

La famosa rapera, que también forma parte del soundtrack de Barbie, acudió a la alfombra roja luciendo un vestido grey de dos piezas conformado por una falta mesh y un top de tortuga.

Su larga cabellera la llevó rubia y peinada hacia atrás en un elegante relamido, justo como una muñeca de Mattel.

Nicky Minaj /Barbie. Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

Billie Eilish

La intérprete de Bad Guy también asistió al preestreno de Barbie en los Ángeles con un estilo más “oficinista”.

Billie, quien canta What was I made for en la película de Barbie, llegó vistiendo una camisa oversize rosa, pantalones tipo culottes negros y unos sneakers enormes, un look evidentemente inspirado en Ken.

Billie Eilish premiere Barbie. Foto: Michael Tran / AFP

Dove Cameron

La actriz de Descendants desfiló un dramático vestido combinado negro con rosa con corte de sirena y lució su corta cabellera con flequillo al igual que una Barbie.

Los Angeles- Dove Cameron película de Barbie. Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

Xochitl Gomez

La actriz, que también participó en la película de Dr. Strange, destiló belleza con un impresionante vestido de época y sombrilla a juego.

Xochitl Gomez en premiere de Barbie en los Ángeles. Foto: Michael Tran / AFP)

Finneas O’Connell, Dua Lipa, Ashley Graham, Karrueche Tran, Issa Rae, las hermanas HAIM y America Ferrera también estuvieron en el preestreno de Barbie.