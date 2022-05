Bella Hadid y el diminuto bikini que modeló durante vacaciones en Cannes

Bella Hadid fue captada por los paparazzis haciendo alarde de su figura irreal mientras vacacionaba frente a las costas de Cannes, Francia.

La supermodelo presumió su marcado abdomen y figura ataviada con un diminuto traje de baño de dos piezas en color azul marino.

El diseño estuvo conformado por un sostén de triángulo y finos tirantes atados en cuello halter, a juego con un bikini de corte bajo, atado por los costados y pequeños detalles azules alrededor.

Presumió su belleza natural al llevar su cabellera oscura suelta y alborotada por la humedad; su rostro se vio sin gota de maquillaje.

Foto: The Grosby Group

Complementó el look veraniego con gafas solares rectangulares, pequeños anillos de oro y pendientes largos a juego.

En tanto, su novio, Marc Kelman, optó por un look más sencillo y relajado, con bermudas oscuras y gafas solares; por momentos utilizó una camisa blanca para cubrirse del brillante sol.

Poco después de que se revelaran las fotos de paparazzi, Bella fue criticada en redes sociales y despertó la preocupación entre sus fanáticos por mostrar una apariencia mucho más delgada y hasta descuidada.

Los fanáticos compararon fotografías de ella durante el Festival de Cannes del 2021 y 2022, en ambos años estuvo vacacionando en el mismo lugar con Marc y fue vista luciendo atuendos similares, pero los usuarios de internet notaron que este año perdió mucho más peso.

Luego de conquistar las alfombras rojas y engalanar cada exclusivo evento al que acudió durante el Festival de Cine de Cannes, la musa de Versace viajó con Kalman a St. Barts para continuar con sus largas vacaciones veraniegas.

La pareja fue vista llegando al hotel Eden Rock, propiedad de la familia de Spencer Matthews, estrella del reality show Made In Chelsea.

Marc y Bella han estado juntos desde verano de 2020, pero la modelo confirmó la relación poco después de que surgieron rumores sobre un posible romance, en 2021; Bella recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotografías de ambos besándose durante un viaje por Francia para la Semana de la Moda y el Festival de Cine de Cannes.

Anteriormente, la modelo, de 25 años, estuvo en una intermitente relación con The Weeknd, entre 2015 y 2019.

Marc es un diseñador gráfico y director de arte famoso en la industria de la música.

Ha trabajado con varios cantantes de talla internacional para crear el arte de sus álbumes, incluido la portada del reciente álbum de Travis Scott.

También se ha involucrado en las producciones de Made Fashion Week. En redes sociales Kalman se mantiene bajo perfil con cuentas privadas.

Según los informes, Bella se está preparando para tener una participación recurrente en la tercera temporada del programa Ramy producida por Hulu.

Deadline dijo en un artículo que Bella debutará en la pantalla chica como actriz en los próximos meses; sin embargo, anteriormente apareció en varios episodios de la serie de telerrealidad The Real Housewives of Beverly Hills junto a su madre Yolanda y fue elenco habitual del programa de Keeping Up With The Kardashians debido a su vínculo con la familia Kardashian Jenner.

MA