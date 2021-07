Bella Hadid y Kendall Jenner llevan el top braless más arriesgado

La modelo Bella Hadid volvió a las pasarelas y fue captada por paparazzis en las calles de París, Francia, luciendo uno de los tops más arriesgados de la temporada.

La estrella portó una blusa negra de manga larga de la colección de Jacquemus La Montagne, la cual se caracterizó por tener un corte abierto al centro y unir los dos cortes de tela con un broche dorado. Dejó al descubierto su abdomen marcado y pequeña cintura.

Hadid regresó a la tendencia braless y aumentó el glamour con jeans de mezclilla de tiro alto,lentes de sol y un anillo de cristal que lució en la mano derecha. Dejó suelta su cabellera negra y usó un cubrebocas.

Foto: Grosby

Las modelos Bella Hadid y Kendall Jenner formaron parte del desfile de modas de Jacquemus La Montagne en La Cite Du Cinema.

Kendall Jenner impresionó con una figura irreal ataviada con un conjunto rosa, por debajo usó una blusa roja.

“Es bueno estar de vuelta”, escribió y sumó más de 6 millones de reacciones.

Más tarde, la estrella de Keeping Up With The Kardashians usó un top corto negro con escote pronunciado y un diseño cruzado en el busto.

La presentación de Kendall Jenner en Francia se da después de que la modelo defendiera a su familia de las declaraciones del conductor Any Cohen, quien dijo que hay una “maldición Kardashian” en la cual sugirió que los hombres que salen con las mujeres Kardashian-Jenner tienen problemas personales o poco éxito después.

“Los hombres deben asumir su responsabilidad. Creo que todos somos extremadamente generosos, cariñosos y amorosos y cuando hay un hombre en nuestras vidas lo damos todo”, señaló.

También dijo que no sólo sale con jugadores de baloncesto, en referencia a que ahora tiene un romance con Devin Booker, jugador de los Phoenix Suns.

“No me avergüenzo de tener un tipo y también soy una auténtica fanática del baloncesto ... así que, ya sabes, ha sucedido”, agregó.

Kendall Jenner también ha viajado constantemente a México para supervisar la elaboración de su tequila 818, el cual se elabora en el estado de Jalisco.

Aunque ha sido acusada de apropiación cultural por trenzar su cabello, usar indumentaria mexicana y hacer del tequila algo “propio”, ella sostiene que su bebida es resultado de un trabajo arduo y constante.