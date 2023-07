La actriz Blake Lively “encendió” Instagram al compartir parte de una sesión de fotos que realizó en bikini.

La estrella de la serie Gossip Girl se lució con un traje de baño de dos piezas en color rojo con bragas de talle alto y un top de tirantes delgados y escote pronunciado, para presumir su tonificada silueta.

Lively complementó su outfit con anillos de la marca de joyería Brent Neale y unos lentes rojos en forma de corazón, así como con una toalla envuelta alrededor de su cintura.

La también modelo, de 35 años, presumió su gran belleza al usar maquillaje en tonalidades claras mientras su cabello castaño claro estaba peinado con dos coletas.

Sus fanáticos en Instagram compartieron su impresión por la silueta que mostró en bikini a tan sólo cinco meses de haber dado a luz a su cuarto bebé.





Blake Lively tiene cuatro hijos con su esposo Ryan Reynolds: James, de ocho años; Inez, de seis; Betty, de tres años; y del cuarto bebé no se conoce su nombre ni su género, ya que son muy reservados con los detalles de su familia.

La pareja se conoció durante el rodaje de la película Linterna Verde y se casaron en 2012 en Carolina del Sur.

Luego de dar a luz, la actriz regresó a trabajar y en los últimos meses ha estado enfocada en la filmación de su película It Ends With Us. Sin embargo, la producción de pausó por la huelga de escritores y actores en Hollywood.

Sin embargo, la fecha de estreno de la nueva cinta de Blake Lively está programada para los primeros meses de 2024, aunque todavía no se ha completado ni la mitad de la película.