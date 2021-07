Britney Spears enfrenta a paparazzis y presume su cuerpo 'real' en bikini

Britney Spears está de vacaciones en Maui, Hawái, pero en sus días de descanso ha tenido que lidiar contra los paparazzis que la siguen adondequiera que va.

Cansada de la situación, la princesa del pop publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para dar a conocer su molestia: “Los paparazzis saben dónde estoy y realmente no es divertido. Es bastante difícil ir a cualquier parte porque siguen apareciendo para tomarme fotos”, escribió.

No obstante, dijo que lo que más le molesta es que distorsionen su cuerpo. “Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es mezquino, así que paparazzis amablemente jódanse”, escribió.

Para lucir su figura, Britney Spears optó por presumir múltiples bikinis en su cuenta de Instagram. Posó ante la cámara con un bikini rosa, uno rojo y otro amarillo. Completó su look de playa con lentes morados de espejo.

Menos de una hora después, compartió imágenes de sí misma bailando con tacones por primera vez “en mucho tiempo”.

Britney Spears sonrió en Instagram a pesar de que minutos antes recibió la noticia de que la Corte denegó su solicitud de retirar la tutela de su padre, con la que éste mantiene el control de su fortuna de 60 millones de dólares.

Documentos obtenidos por Variety indican que “el juez ha denegado la solicitud del abogado de Spears, Samuel Ingham III, de destituir a su padre, Jamie Spears, como su único tutor”

“El documento fue firmado por la jueza Penny el 30 de junio, después del explosivo testimonio de la cantante la semana pasada, en el que afirmó que su tutela era 'abusiva' y que estaba 'traumatizada'”, señalan.

Jamie Spears, padre de Britney, argumentó que el no tiene la culpa de las restricciones impuestas (como la prohibición de casarse) porque han sido impuestas por la servidora social Jodi Montgomery, quien pasó a co-administrar las decisiones de Britney Spears cuando él enfermó en 2018.

Los fanáticos de Britney Spears han creado el movimiento #FreeBritney como una red de apoyo.

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, una fuente cercana a la cantante desmintió que ella esté planeando una entrevista con Oprah Winfrey para contar su historia.