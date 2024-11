El Buen Fin ocurrirá este fin de semana, entre el viernes 15 de noviembre al lunes 18, con las mejores ofertas, promociones y facilidades de pago en un sinfín de categorías de productos.

El llamado fin de semana más barato del año, El Buen Fin es la oportunidad ideal para comprar tecnología, ropa, electrodomésticos e incluso viajes nacionales e internacionales, siempre y cuando se encuentren buenas ofertas, se cuide las finanzas personales y se eviten fraudes.

Teniendo en mente que los mexicanos gastarán aproximadamente 165 mil millones de pesos este 2024, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se dio a la tarea de lanzar algunos tips para hacer compras inteligentes en este inicio de la temporada navideña.

¿Cómo comprar barato y seguro en El Buen Fin 2024?

De acuerdo en un apartado especial del Buen Fin 2024 que la Profeco publicó en la Revista del Consumidor en el número de noviembre, el primer paso para hacer compras inteligentes y seguras es conocer la definición de una oferta y una promoción, porque no es lo mismo aunque los comercios lo sugieran.

Una oferta es una barata o un descuento en productos o servicios de la misma calidad que los productos o servicios con precios superiores o precios promedio. Por su parte, la promoción es una práctica comercial, dice el artículo 46 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que consiste en el ofrecimiento de bienes o servicios como los siguientes:

Con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o servicio en forma gratuita, a precio reducido o a un sólo precio.

Con un contenido adicional en la prestación usual de un producto, en forma gratuita o a precio reducido.

Con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares.

Recomendaciones para hacer compras inteligentes y económicas en El Buen Fin 2024

El siguiente paso para hacer mejores y más inteligentes compras en esta temporada es seguir estas recomendaciones de la Profeco:

1. No hagas compras por impulso; piensa si realmente necesitas el artículo y si no afecta tu economía.

2. Compara precios y proveedores de todos los artículos que deseas; puedes monitorear los precios en la herramienta que la Profeco ofrece para comparar precios.

3. Realiza tus compras sólo en establecimientos formales, así puedes librarte de fraudes y sentirte seguro de que te atenderán si haces reclamos de tus compras.

4. Cerciórate de que sean ofertas y no de anuncios publicitarios o de facilidades de pago que no beneficien a tu bolsillo.

5. Lee los términos y condiciones de la oferta, fechas de vigencia, disponibilidad, presentaciones y otros datos que se encuentran en letras pequeñas de la oferta.

6. Revisa tu producto antes de pagarlo; verifica que no esté defectuoso y que cumpla con la descripción que ofrece.

7. No caigas en anuncios o promociones de redes sociales, puedes caer en páginas fraudulentas que pueden robar tus datos personales o cobrar por artículos que nunca te llegarán. Verifica que los sitios web sean seguros con el candado cerrado junto a la dirección electrónica, que tengan domicilios físicos, números telefónicos y avisos con términos y condiciones de compra.

8. Solicita y guarda la garantía y comprobantes de compra para hacerlos válidos en caso de que sea necesario.

En esta temporada, ¡aguas con las "ofertas imposibles" o aquellas que parecen "demasiado buenas para ser verdad"! Muchas veces, se trata de estrategias de venta fraudulentas, publicidad engañosa o algún otro tipo de abuso.



Antes de hacer una compra en línea, asegúrate de que el… pic.twitter.com/WjQVhcPn5Y — Profeco (@Profeco) November 13, 2024

9. No compres lo que no necesitas porque El Buen Fin se trata de ahorrar y no de comprar al por mayor sólo porque está de oferta, en este sentido no beneficiarás a tu economía.

10. Elige la forma de pago que más te convenga, ya sea en efectivo, con tu tarjeta de crédito o débito, de acuerdo a los términos y condiciones de compra y a tu presupuesto.

¿Cómo reportar abusos, publicidad engañosa o problemas de compra ante la Profeco?

La procuraduría pone a disposición del público en general sus canales de comunicación para hacer denuncias, pedir ayuda o conciliaciones. Atenderá a los consumidores en un horario especial del 15 al 18 de noviembre de 9 am a 9 pm por las siguientes vías:

Teléfono: (55) 5568 8722 y 800 4688722

Correos de e-mail: denunciasprofeco@profeco.gob.mx , denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

Redes sociales: @AtenciónProfeco y @Profeco en X y ProfecoOficial en Facebook.