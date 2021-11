Camila Cabello presume curvas con diminuto bikini en Miami Beach

Camila Cabello disfrutó de unas merecidas vacaciones en las playas de Miami, Florida en compañía de su novio Shawn Mendes.

Fue fotografiada por los paparazzis presumiendo su figura curvy ataviada con un pequeño traje de baño de dos piezas de OneOne.

El look de la cantante, de 24 años, constó de un bañador azul satinado de dos piezas, compuesto por un sostén de triángulo con finos tirantes y un micro bikini de corte bajo.

Añadió un collar de coloridas piedras a juego con un par de brazaletes de tela y pequeños pendientes plateados.

Mantuvo su apariencia al natural al no llevar ni gota de maquillaje en el rostro, luciendo su cabellera oscura despeinada por el viento.

Foto: The Grosby Group

En tanto, Shawn optó por un outfit más simple, con bermudas negras de Nike y una pulsera de listón amarillo similar a la de la cantante de Habana.

La celebridad de asendencia cubana-mexicana fue captada divirtiéndose con su novio a la orilla de la playa, después se acercó al agua sólo para mojarse hasta las rodillas.

Poco después ambos fueron captados recogiendo sus cosas para retirarse de la playa. Shawn usó una camisa desabotonada negra y gafas circulares, mientras que Camila cargó una bolsa verde con sus pertenencias.

Camila ha sido criticada por su figura y por dejarse ver en escasas prendas presumiendo orgullosa su silueta “real”.

En TikTok recientemente le dijo a sus fanáticos y haters: “Sólo estaba corriendo en el parque ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable”, recordó en ese momento.

"Y estoy usando una camiseta que muestra mi barriga, y no me la metí, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no se la mete todo el tiempo".

Sus apariciones en público y actividad en redes sociales se producen después de haber regresado a Estados Unidos de su viaje a Oaxaca, México en compañía de Shawn.

En redes sociales circularon videos de la pareja visitando algunos de los atractivos del estado, e incluso haciendo tamales con una familia de una localidad cercana al lugar en donde se hospedaron.

Asimismo celebró el Día de Muertos con la típica decoración del estado, la comida y algunos de los paisajes más impresionantes.

En una publicación destacó que su viaje se debió al cumpleaños de su padre, quien nació en México y a temprana edad emigró a Estados Unidos.

Bajo las fotografías que compartió en Instagram escribió lo mucho que le gustó Oaxaca, sus tradiciones e incluso su naturaleza y todo lo que tiene para ofrecer.

“Un post para la naturaleza. Los montes, las flores, los animales, las frutas y vegetales, que magia hay en la naturaleza y me encanta cuanto informa la cultura, las tradiciones y el arte de Oaxaca", escribió en un carrete de fotos y videos.

MA

