La música latina conquistó oídos en todo el mundo durante 2023 y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tampoco pudo resistirse a los más grandes éxitos de Peso Pluma, Yng Lvcas, Karol G y Shakira.

A través de su cuenta de Instagram publicó la lista de sus canciones favoritas del año y aunque no se sabe si están en orden de preferencia, lideró la canción colombiana ‘TQG’ y el corrido tumbado ‘La Bebe - Remix’.

‘’Aquí están algunas de mis canciones favoritas de este año. Avísenme si hay algún artista o canción a la que le deba echar un vistazo’’.

No es la primera vez que el exmandatario incluye a Peso Pluma en sus canciones más escuchadas, ya que 'La Bebe - Remix' también estuvo presente en su recopilación de verano publicada el 20 de julio.

¿Cuáles fueron las películas favoritas de Obama en 2023?

The Holdovers de Alexander Payne, BlackBerry de Matt Johnson y Oppenheimer de Christopher Nolan son algunas de las películas favoritas de Obama en 2023. Sin embargo, tres cintas de Higher Ground de la casa productora creada por la familia Obama, lideran el top 14.

‘’Soy parcial ya que estas películas (Rustin, Leave the world behind y American symphony) fueron producida por Higher Ground, pero de hecho estas son tres de las mejores peliculas que vi este año’’

Además, aprovechó la publicación para dejar un mensaje sobre la huelga de actores que sacudió a Hollywood por 118 días, donde los artistas y guionistas exigían pagos justos, mejores condiciones laborales y el cese del uso de Inteligencia Artificial (IA) en las producciones.

‘’A principios de este año, escritores y actores se pusieron en huelga para abogar por mejores condiciones de trabajo y protecciones. Esto llevó a cambios importantes que transformarán la industria para mejor’’.

¿Cuáles son los libros favoritos de Obama?

El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció los 15 libros que más disfrutó leer durante el año e invitó a sus seguidores a leerlos también. The Heaven and Earth Grocery store de James Mcbride se posicionó en primer lugar, seguido por The Maniac de Benjamín Labatut.

‘’Primero, aquí están los libros que he disfrutado leyendo. Si estás buscando un libro nuevo durante las vacaciones, prueba uno de ellos. Y si puedes, compra en una librería independiente o échales un vistazo en tu biblioteca local’’

Peso Pluma, ¿un representante de la música mexicana?

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’ alcanzó la fama internacional en 2023 y logró posicionarse como una de las estrellas con mayor alcance internacional con géneros como reggaetón y corridos tumbados.

Durante las premiaciones de Billboard Latin recibió ocho galardones, superando a Bad Bunny y coronándose como el artista del año con 53.1 millones de oyentes mensuales.

Además, estuvo nominado por primera vez en su carrera a un Grammy en Mejor Álbum de Música Mexicana por ‘Génesis’.

Algunos de sus mayores éxitos son ‘Ella Baila Sola’ con 1,042,170,777 reproducciones y 'La Bebe - Remix' con 856,085,381 reproducciones en plataformas de streaming.