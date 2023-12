La temporada navideña está aquí y Bill Gates la está aprovechando para recomendar sus libros favoritos de todos los tiempos para disfrutarlos durante las vacaciones y ayudar a los lectores a reflexionar y expandir sus conocimientos y habilidades de lectura.

A través de su blog Gates Notes: The Blog of Bill Gates , el multimillonario lanzó su tradicional lista de recomendaciones de libros y música, basándose en la experiencia que tuvo con los libros que leyó durante el año y la música que lo acompaña en esta temporada.

Se sabe que Bill Gates es un genio de la tecnología y los negocios, pero también es un lector ávido que se toma el tiempo para leer al menos un libro por semana, cerca de 52 al año, entre novelas, lecturas de ciencia, historia y más.

En su blog, Gates escribió a sus seguidores: “Las fiestas son un buen momento para las tradiciones anuales. Como mucha gente, me encanta pasar el fin de año celebrando las fiestas con mi familia. También disfruto sentarme a escribir mi lista anual de libros navideños, que he hecho en esta época del año durante la última década. Siempre es una oportunidad divertida para mí reflexionar sobre todo lo que he leído recientemente”.

La canción de la célula, de Siddartha Mukerjee

El multimillonario da su reseña hablando sobre que el cuerpo está expuesto a enfermarse siempre, pero antes de preocuparnos es necesario comprender qué pasa con el cuerpo a través de las células.

“El último libro de Mukherjee le brindará ese conocimiento. Comienza explicando cómo evolucionó la vida a partir de organismos unicelulares y luego muestra cómo cada enfermedad humana o consecuencia del envejecimiento se reduce a algo que va mal en las células del cuerpo”.

La historia está escrita por Mukerjee que es oncólogo y ganador del Premio Pulitzer.

No es el fin del mundo, de Hannah Ritchie

El libro narra las creencias de Hannah Ritchie acerca de que está “viviendo el periodo más trágico de la humanidad”, en cuanto a medioambiente se habla, pero conforme pasan las páginas se da cuenta que “Las cosas están mal y peor que en el pasado lejano, pero prácticamente en todos los aspectos están mejorando”.

Gates sugiere este libro para informarse sobre el cambio climático mientras lee acerca de escenarios apocalípticos y otros temas ambientalistas

Invención e innovación, de Vaclav Smil

El libro habla sobre si la humanidad está viviendo su era más innovadora en toda su historia. El autor explica que no está de acuerdo con esta afirmación ya que la era actual”muestra signos inequívocos de estancamiento técnico y desaceleración de los avances”.

Bill Gates no está de acuerdo con el punto de vista de Smil, pero acepta que tiene talento para explicar el pasado tecnológico de la humanidad.

Conferencias de economía en línea a cargo de Timothy Taylor

El fundador de Microsoft alaba en su reseña la forma en que Taylor aborda la economía básica, su historia y su función, ya que es sencilla de entender y la explica con cosas de la vida cotidiana, deportes, tráfico y desastres naturales.

Además de sugerir sus libros favoritos, Bill Gates recomendó la serie de Netflix La luz que no puedes ver, que es una adaptación del libro con el mismo nombre de Anthony Doerr y que leyó alguna vez.

Esto dice la sinopsis de la serie: “En los últimos días de la II Guerra Mundial, los caminos de una adolescente francesa ciego y un soldado alemán se entrecruzan”.

Bill Gates escribió que le gustó la serie y considera que es igual de buena que el libro, a pesar de que las adaptaciones “pueden resultar decepcionantes”.

Añadió una lista de Spotify con 54 canciones de Navidad de diferentes generaciones e intérpretes, con las que musicaliza sus vacaciones y le ayudan a sentir el espíritu navideño.

- Peace On Earth / The Little Drummer Boy - Bing Crosby, David Bowie

- The Christmas Song (Merry Christmas To You) - Nat King Cole

- Xmas Time Is Here Again - My Morning Jacket

- This Christmas - Donny Hathaway

- What Christmas Means To Me - Stevie Wonder

- Run Rudolph Run - Chuck Berry

- Little Saint Nick - 1991 Remix - The Beach Boys

- Make Way For The Holidays - Le Bon

- Holiday - Madonna

- Getting Ready for Christmas Day - Paul Simon

- Wonderful Christmastime - Edited Version / Remastered 2011 - Paul McCartney

- Last Christmas - Wham!

- The Happiest Christmas Tree - Nat King Cole

- Happy Xmas (War Is Over) - Remastered 2010 - John Lennon, Yoko Ono

- Groovy Xmas - The Linda Lindas

- Have Yourself a Merry Little Christmas - Norah Jones

- Blue Christmas - Macy Gray, The California Jet Club

- 12 Nights - Sia

- Viva La Navidad - José Feliciano

- Los Chrismos - Los Bitchos

- Por Ti - Spotify Sad Sierreño Holiday Singles - Los Aptos

- Christmas Anyway - Stars

- That's Christmas to Me - Pentatonix

- Christmas Song - Joy Zipper

- Sister Winter - Sufjan Stevens

- Have Yourself a Merry Little Christmas - Jo Whiley, BBC Radio 1 Session - Coldplay

- Winterlude - Bob Dylan

- Everybody Knows It's Christmas - Chris Isaak

- Joy to the World - Dolly Parton

- Betelehemu - The Young People's Chorus Of New York City, Francisco J. Nunez

- Talj Talj - Fairuz

- Ner Li - Pizmon

- He Xin Nian - Zhang Xiao Ying

- Aussie Jingle Bells - Colin Buchanan

- Pukeko in a Ponga Tree - Kingi Ihaka, St. Mary's College Choir, Neena Contreras, Carmel Carroll

- Mi Burrito Sabanero - Aloe Blacc

- Un Año Más - María José, Emmanuel, Kinky, Mœnia, OV7, Mijares, Ximena Sariñana

- Petit Papa Noël - Mary J. Blige

- The Wexford Carol - Alison Krauss, Yo-Yo Ma, Natalie MacMaster

- Räven raskar över isen - Speldosorna

- Stille Nacht, heilige Nacht - Franz Xaver Gruber, Trapp Family Singers

- O Du fröhliche - Helene Fischer

- La Fiesta de Pilito - El Gran Combo De Puerto Rico

- Snow Candy - K.Will, SISTAR, BOYFRIEND

- Dear Santa - Girls' Generation-TTS

- Ang Pasko Ay Sumapit - Petrus Alaba

- This Little Light Of Mine - Live - Sam Cooke

- Something for Christmas - Caro Emerald, Metropole Orkest

- Kto Wie? - De Su

- Santa Claus llegó a la ciudad (with the Patrick Williams Orchestra) - Laura Pausini, Patrick Williams Orchestr

- Alt jeg ønsker meg - Marcus & Martinus

- Arbolito de Navidad - Gloria Estefan

- Circenisa Ziemassvetki - Linda Leen

- Let Me Sleep (It's Christmas Time) - Arena di Verona steps - Verona, Italy 9/16/2006 - Eddie Vedder, Mike McCready