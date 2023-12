La Navidad está a unos cuantos pasos de llegar como la mejor época del año, con vacaciones extensas, frío por donde quiera, chocolate o ponche reconfortante y tarde de familia viendo películas.

Como un ritual festivo, que suele iniciar incluso a mediados de año, las películas de temporada son indispensables para reforzar la creencia de la magia de la Navidad, para alegrar hasta al más escéptico y despertar la reflexión y la nostalgia.

Gracias a los servicios streaming es bastante sencillo poder disfrutar de estos filmes temáticos desde la comodidad de la casa sin la necesidad de ir a un cine o salir al helado exterior.

Amazon Prime Video, HBO (Max), Netflix y Disney+ son algunos de los servicios que nos hacen la vida más sencilla con un catálogo extenso y bien nutrido de las mejores películas de la historia acerca de la Navidad o las que están de moda.

A continuación te dejamos con algunas de las opciones más populares para disfrutar.

1. Los fantasmas de Scrooge

Este clásico de Navidad tiene un sinfín de versiones televisivas, musicales y películas live action y animadas, así como su historia original literaria escrita por Charles Dickens.

La versión de Jim Carrey también cuenta la historia de un hombre egoísta y huraño que se transforma en una mejor persona a medida que recibe la visita de viejos fantasmas.

Esta película es ideal para toda la familia y más allá de ser un entretenimiento de temporada, es una historia que explora el valor de la generosidad.

Está disponible para ver en Disney+.

2. Mi pobre angelito

Se trata de un clásico de la Navidad por excelencia. Protagonizada por Macaulay Culkin , esta película cuenta la divertida historia de Kevin McCallister que se queda en casa por olvido de su familia cuando ésta inicia un viaje navideño a París.

Hasta el regreso de su madre, Kevin tiene que defender su hogar de un par de ladrones torpes.

Continúa el maratón con la segunda parteI, llamada Mi pobre angelito perdido en Nueva York, que también se ambienta en Navidad, en medio de una confusión familiar. Ambas películas están en Disney+.

3. The Nightmare Before Christmas

Considerada la sexta mejor película de Navidad de todos los tiempos por Rotten Tomatoes, este filme de animación sigue las desventuras de Jack Skellington que desea cambiar su rutina anual de asustar gente en Halloweentown dirigiéndose accidentalmente a Christmastown, un lugar lleno de magia y colores en donde cree que puede controlar la Navidad secuestrando a Santa Claus.

La obra de Tim Burton se encuentra disponible en Disney+.

4. El expreso polar

Protagonizada por Tom Hanks como narrador, Santa Claus y el conductor del tren, la película de animación cuenta la inspiradora aventura del libro infantil Polar Express de Chris Van Allsburg.

Cuando un pequeño niño toma el tren hacia el Polo Norte, se “embarca en un viaje de autodescubrimiento que le muestra que la maravilla de la vida nunca se desvanece para aquellos que creen”.

Puedes disfrutar del filme en Prime Video y para rentar en Claro Video, Apple TV, y Google Play Películas.

5. The Holiday

¿Una decepción amorosa? Ve The Holiday. ¿Pasas por un nuevo comienzo en tu vida? Ve The Holiday. ¿Quieres tener más esperanza y expectativas de la vida? Ve The Holiday.

Protagonizada por Cameron Díaz, Kate Winslet, Jack Black y Jude Law, la película cuenta cuatro historias entrelazadas que tienen en común la redención y la búsqueda del amor verdadero durante las vacaciones de Navidad, ya sea en la impredecible ciudad de Los Ángeles o un pequeño pueblo de Reino Unido.

Puedes verla en Star+, VIX y Amazon Prime Video o en renta en YouTube, Claro, Apple TV y Google Play Películas.

6. Milagro en la calle 34

Estrenada en 1947, este clásico es un imperdible de la Navidad. La historia cuenta cómo Kris Kringle le enseña el significado de la Navidad a la pequeña Susan desde su identidad como el verdadero Santa Claus.

La versión original y la versión de 1994, protagonizada por Mara Wilson, están disponibles en Disney+.

7. ¡Qué bello es vivir!

Se trata de una de las películas navideñas más esperanzadoras y reflexivas por excelencia. Cuenta la historia de George Bailey que desea no haber nacido cuando un ángel es enviado a la Tierra para hacer realidad su deseo a la vez que le enseña cuántas vidas ha cambiado y el impacto que le ha dejado a las personas, también le muestra lo que hubiese pasado con ellos si él nunca los hubiera ayudado y, en general, si no existiera.

La película de 1946 es protagonizada por James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore y Thomas Mitchell. Vela en PLEX y en renta en YouTube, Amazon Prime Video, Claro y Apple TV.

8. El Grinch o How the Grinch Stole Christmas

Esta es una de las películas más icónicas y queridas por los fanáticos acerca de la Navidad, aunque, según los críticos especializados, no se acerca a las mejores películas navideñas de la historia.

Se basa en el cuento navideño de Dr. Seuss del mismo nombre, escrito en 1957. Trata sobre el solitario Grinch (Jim Carrey) y sus intenciones de arruinar la Navidad de la Villa de los Quién o Whoville. Mientras intenta cumplir con su cometido, el Grinch se encuentra con Cindy Lou Who.

El live action del cuento está disponible en Netflix.