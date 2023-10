Bill Gates no sólo es el fundador de Microsoft e importante contribuidor a la innovación de la tecnología del software, sino que ha sido su propio gurú del éxito desde la creación de su empresa.

Si bien hoy es el noveno hombre más rico del mundo a tiempo real con una fortuna de $109.3 mil millones de dólares, según Forbes , sigue siendo uno de los principales genios de esta era y una de las influencias más grandes para los jóvenes que aspiran a ser como él.

El propio Gates ha inspirado a las generaciones más jóvenes con sus labores como empresario, inversionista, filántropo y a través de sus discursos y frases de éxito.

Las mejores frases de éxito de Bill Gates

1. Cómo ser un hombre de negocios: “De mis ciclos mentales, dedico tal vez el diez por ciento al pensamiento empresarial. Los negocios no son tan complicados. No me gustaría ponerlo en mi tarjeta de presentación”.

2. Definición de su inteligencia: “Es un concepto difícil de alcanzar. Hay cierta agudeza, una capacidad de absorber hechos nuevos. Entrar en una situación, que te expliquen algo e inmediatamente decir: ‘Bueno, ¿qué pasa con esto?’ Hacer una pregunta reveladora. Asimilarlo en tiempo real. Una capacidad de recordar. De relacionarse con dominios que pueden no parecer conectados al principio. Una cierta creatividad que permite a las personas ser efectivas”.

3. Sobre su idea del fracaso: “Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso”.

4. Apuesta por ser sincero con sus empleados: “Si creo que algo es una pérdida de tiempo o inapropiado, no espero para señalarlo. Lo digo de inmediato. Es en tiempo real.Así que es posible que me escuches decir: ‘Esa es la idea más tonta que he escuchado’ muchas veces durante una reunión”.

5. Bill Gates y la toma de decisiones: “No tomes la misma decisión dos veces. Dedica tiempo y pensamiento a tomar una decisión sólida la primera vez para no volver a abordar el tema innecesariamente. Si estás demasiado dispuesto a reabrir los problemas, esto interfiere no solo con tu ejecución sino también con tu motivación para tomar una decisión en primer lugar. Después de todo, ¿por qué molestarse en decidir un tema si en realidad no está decidido?”.

6. El miedo, su motivador: “En este negocio, cuando te das cuenta de que estás en problemas, ya es demasiado tarde para salvarte. A menos que estés asustado todo el tiempo, te habrás ido”.

7. Lo que piensa del éxito: “El éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes haciéndoles creer que no pueden perder”.

8. La religión no sirve para ser exitoso: “Sólo en términos de asignación de recursos de tiempo, la religión no es muy eficiente. Hay muchas más cosas que podría hacer un domingo por la mañana”.

9. Sobre los nerds de la escuela: “Sé amable con los nerds. Lo más probable es que termines trabajando para uno”.

10. Lo que piensa de las comparaciones: “No te compares con nadie en este mundo. Si lo haces, te estás insultando”.