Arnold Schwarzenegger se convirtió en todo un héroe y el Santa Claus de la vida real para un grupo de niños necesitados en Los Ángeles.

Y es que la leyenda del cine de acción llevó alegría navideña a cientos de niños en el Centro Juvenil Hollenbeck tras unirse al evento anual Milagro en la Primera Calle, donde se repartieron juguetes y se celebró Navidad de forma adelantada.

Arnold ha estado haciendo este tipo de visitas a varios centros de niños en necesidad, sin familia o con problemas económicos durante las festividades de Navidad y Hanukkah en California, en especial el centro Hollenbeck, donde ayudan a “crear oportunidades para que los jóvenes del centro de la ciudad participen en programas deportivos, educativos, culturales y de enriquecimiento comunitario”.

Además de llevar regalos, la celebridad ayudó a organizar el evento con shows de entretenimiento, actividades colectivas, música en vivo y nieve para que los niños pudieran hacer muñecos de nieve. También hubo presentaciones de Minnie Mouse y otros personajes de Disney.

El ex gobernador del estado dijo en un video que se inspiró para hacer obras de caridad durante Navidad cuando recién llegó como inmigrante desde Austria; al parecer sus amigos del Gold’s Gym, donde entrenaba, lo invitaron a una fiesta colectiva en la que repartieron regalos y pusieron un árbol navideño.

“Cuando llegué a este país mis amigos de Gold's Gym me celebraron una gran Navidad y me invitaron a su casa. Fue fantástico. Me dieron regalos de Navidad y tenían este hermoso árbol de Navidad, y me sentí muy incluido aquí en Estados Unidos a pesar de que era extranjero y acababa de llegar a este país”.

Desde entonces, el actor ha querido transmitir la misma felicidad y amor a personas en necesidad o en complicadas situaciones socio-políticas dentro de California.

“Nunca olvidaré ese tipo de dulzura, amabilidad e inclusión, así que quise hacer lo mismo cuando tuviera dinero. Es por eso que durante los últimos 30 y tantos años he estado yendo al centro juvenil y dando regalos y donándolos”, dijo.

“Me hace sentir bien poder compartir esta amabilidad e inspirar a otras personas a hacer lo mismo”, agregó.

Antes de unirse a la celebración de Miracle On 1st Street o Milagro en la Primera Calle, Arnold Schwarzenegger repartió cientos de pavos y alimentos a los niños del centro juvenil y a los colaboradores que se hacen cargo de su bienestar durante el Día de Acción de Gracias.

En redes sociales, el actor de Terminator fue alabado por sus fanáticos e internautas por mostrar su generosidad y corazón participando en este tipo de eventos navideños, hechos con el objetivo de ayudar a quien menos tienen.

Hubo quien lo catalogó como un “héroe sin capa”, el “verdadero padre de la Navidad” y como una “verdadera inspiración” por hacer felices a los niños que la están pasando mal e incluso por alimentarlos cuando “ni el gobierno lo hace”.

Asimismo, algunas personas recordaron las veces en que se encontraron con el actor en varios eventos de caridad y en centros de apoyo a necesitados en años pasados, a los que llegó comida, bebidas, regalos y formó parte de la organización.

“Tuve el honor de ser contratado como fotógrafo para uno de sus eventos en las Escuelas Secundarias de Artes del Condado de Orange. Fuiste amable con todos los que querían un momento contigo. Eres una inspiración. Una persona maravillosa. Gracias por lo que haces, te devolveré lo que pueda”, escribió un usuario en X.