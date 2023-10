Arnold Schwarzenegger logró el éxito desde muy joven y ha superado retos que él mismo se ha puesto para ser la gran leyenda del cine y el deporte que es, además de la política, los negocios y ahora de la literatura.

En su libro Be Useful: Seven Tools for Life (Se útil: Siete herramientas para la vida), el actor de Terminator le habla a sus fanáticos y lectores en general sobre el éxito y cómo luchó por ello durante toda su vida a través de sus habilidades como un hombre curioso que sabe preguntar, escuchar y aprender.

“No lo digo de forma manipuladora, sólo en la práctica. Al fin de cuentas, las personas son recursos. Pero sólo cuando aprendes a absorber lo que esas personas te dicen comienzas realmente a ser útil para los demás y convertirte en un recurso”, dice el actor en un fragmento de su libro compartido por CNBC.

Schwarzenegger escribe en el libro que ser curioso lo ha llevado a lo más alto de su vida en diferentes áreas. Puso como ejemplo una serie de ejercicios que le vio al culturista Vince Gironda en su juventud; después de ponerla en práctica, se dio cuenta que era efectiva para su entrenamiento.

“El ejercicio fue tan efectivo que tuve que preguntarle a Vince: ‘¿Cómo se te ocurrió este ejercicio? ¿Por qué funciona mejor que otros movimientos similares? ¿Cuál es la mejor manera de incorporarlo a un entrenamiento?’”.

Al hacer estas preguntas y mostrarse curioso y humilde ante Gironda, Arnold se dio cuenta que podía convertirse en un aliado y amigo cercano del culturista y obtener beneficio de eso.

Agregó que hacer las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? lo ha llevado a ser una esponja de aprendizaje durante toda su vida, en especial como gobernador de California.

“Por eso amaba ser gobernado más que cualquier trabajo que haya tenido. Fue una oportunidad para absorber toda esta información sobre la forma en que funciona nuestra sociedad y al mismo tiempo estar en condiciones de utilizar esa información para ayudar a millones de personas”, señaló.

“Estaba aprendiendo sin parar. Cuanto más aprendía y más preguntas hacía a las personas que me enseñaban, más entendía cómo estaban conectadas las cosas y mejor líder me convertía”.

La celebridad sugirió que las personas que no son curiosas, no preguntan, no saben escuchar y no se abren al aprendizaje se quedan estancadas en la vida y no tienen las posibilidades de comprender el mundo.