San Diego es uno de los destinos más visitados de Estados Unidos, no solo por su clima cálido o por sus playas perfectas para surfear, sino por sus distintas atracciones, parques temáticos y formas de disfrutar las vacaciones en familia.

Por la temporada de Navidad la ciudad ya se está preparando para recibir a cientos de turistas nacionales y extranjeros con sus actividades decembrinas, que van desde desfiles temáticos hasta conciertos con mariachi. Conoce los detalles.

Holiday Bowl: el desfiles de globos gigantes

Con música navideña, carros alegóricos y globos gigantes se realizará el desfile ‘Holiday Bowl’ en el Puerto de San Diego. El espectáculo promete sorprender a más de 100,000 asistentes con un recorrido festivo que atravesará por East Harbor Drive el 27 de diciembre de 10:00 am a 1:00 pm.

La entrada al recorrido navideño será gratuita, pero se recomienda que los visitantes lleguen con tiempo de antelación.

Desfile de Mascotas de Gaslamp

Las mascotas de San Diego deslumbrarán las calles del centro con sus disfraces en el ‘Desfile Gaslamp’, donde los perritos podrán lucir su vestimenta navideña acompañados de sus compañeros fieles.

Aunque la entrada es gratuita, las personas que quieran realizar su registro previo podrán hacerlo con un costo de $25 dólares, además, podrán ser parte de la fiesta Pups in the Pub en el Hotel Hilton. La cita es el sábado 16 de diciembre de 10:00 am a 4:00 pm en 702 Market St. San Diego. ¡No te lo pierdas!

Concierto sinfónico navideño

A través de la música, la Orquesta Sinfónica de San Diego buscará contagiar a los californianos de su espíritu navideño con ‘Noel Noel’, el recital que promete deleitar los oídos de los visitantes con villancicos y una historia invernal.

La cita es del 15 al 17 de diciembre en The Rady Shell en Jacobs Park, San Diego. El costo de entrada va de $22 dólares hasta $95 dólares por persona.

¡Cómo el Grinch se robó la Navidad!

El musical ‘¡Cómo el Grinch se robó la Navidad!’ inspirado en el libro de Dr.Seuss llegó a San Diego y busca recrear un ambiente festivo a través de canciones emblemáticas como ‘Santa for a Day’ o ‘You’re a Mean One’, además, como parte del atractivo visual los organizaron llenarán de nieve el escenario.

El evento se mantendrá disponible hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 12:00 pm con costos que van desde los $26 dólares hasta los $124 dólares.

Concurso navideño sobre el Dr.Seuss

¿Qué tanto sabes de los cuentos del Dr.Seuss? Theodor Seuss Geisel es uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de la historia y con el objetivo de poner a prueba los conocimientos de amantes de la navidad se realizará la velada ‘How the Grinch Stole Trivia’, donde los asistentes podrán concursar por numerosos premios mientras disfrutan de un ambiente agradable.

Al espectáculo nocturno podrán asistir personas de todas las edades y mascotas, se recomienda que los visitantes lleven un disfraz navideño y una manta para el frío. La cita es el 19 de diciembre de 6:00 pm a 8:00 pm en Historic Decatur Road en San Diego con entrada gratuita.

Mariachi Sol de México: A Merry-Achi Christmas

El espíritu mexicano invadirá las calles de San Diego en esta Navidad con un concierto multicultural. Se trata de ‘A Merry-Achi Christmas’, un espectáculo musical que reúne lo mejor de las canciones navideñas de Estados Unidos con las canciones más emblemáticas de México para crear una atmósfera llena de cultura y tradiciones de ambos países.

La cita es el 17 de diciembre a las 7:00 pm en el Teatro Balboa, los costos de entrada oscilan entre $55 y $86 dólares.

Jungle Bells en el Zoológico de San Diego

Disfruta la navidad al aire libre y rodeado de naturaleza en ‘Jungle Bells’, evento organizado por el Zoológico de San Diego que promete sumergir a los visitantes en un ambiente navideño con villancicos, decoraciones, luces, espectáculos y juegos representativos de la temporada invernal, donde también podrán conocer a Santa Claus y a los animales reyes del lugar.

Las atracciones estarán disponibles del 9 de diciembre al 1 de enero de 2024, los costos de entrada van desde los $69 dólares para adultos y $59 dólares para niños.

Patina en Skating by the Sea

Navidad es la temporada ideal para patinar sobre hielo, pero en ciudades donde no cae nieve suele ser complicado encontrar un lugar para hacerlo. El Hotel Coronado de San Diego preparó el lugar perfecto para los amantes del frío, se trata de una pista en la que los visitantes pueden patinar y disfrutar de la vista hacia el Océano Pacifico al mismo tiempo y desde el mismo lugar.

Skating by the Sea se mantendrá abierta hasta el 7 de enero de 2024 con costos que van desde los $40 dólares para el público general y $5 dólares para los huéspedes del hotel.