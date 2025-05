Cazzu defendió a la esposa de su expareja Christian Nodal ante las polémicas que recriminan a Ángela Aguilar como la tercera en discordia tras la ruptura del sinaloense con la cantante argentina.

Durante su visita a México, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, rompió el silencio sobre Ángela Aguilar y desmintió varios rumores que señalaban a la rapera de prohibirle a Nodal que su hija Inti conviviera con la menor de la dinastía Aguilar.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar?

“La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Eh, esa es la vida de él y él es su papá y tanto como los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también” , aclaró la cantautora de 31 años.,

Asimismo, la también conocida como ‘Nena Trampa’, que volvió a territorio mexicano el pasado jueves para la promoción de su nuevo disco y gira, tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación donde la argentina aprovechó para aclarar las controversias que la siguen rondando tras su separación con el cantante de música regional mexicana y frenar los ataques hacia la hija menor de Pepe Aguilar, quien ha sido una de las mayor afectadas.

“Veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella, no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores o tomar decisiones" , aseveró.

Por lo que los medios cuestionaron si la argentina estaba defendiendo los actos de la intérprete de 'Nadie Se Va Como Llegó'.

"Yo no puedo defenderla porque, en realidad, no es mi posición tampoco, lo que sí me parece es que los problemas más importantes son, bueno no problemas, las cosas que más me importan es que se cumplan los derechos de mi hija nada más y mis derechos, y que no se me niegue nada de mis derechos” , concluyó.