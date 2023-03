Luego de recorrer con éxito Norteamérica, Cazzu está lista para finalizar su gira Nena Trampa en Buenos Aires, Argentina con un show especial.

En redes sociales compartió un teaser del cierre del tour en el que hizo alarde de su extravagante estilo y glamour, ataviada con un ajustado look tipo bondage total white, con el que delineó su trabajada silueta.

Vistió un catsuit de tela tejida traslúcida, con cuello de tortuga, magas largas y lencería blanco por debajo.

Este atuendo es similar al vestuario que utilizó en todos sus conciertos, bajo un concepto bondage, atrevidos y que reforzaron su personalidad de femme fatal.

El catsuit presentó varios cinturones de arneses y cadenas plateadas entrecruzadas en el pecho, sobre el torso, cadera y sobre las piernas.

La celebridad , de 29 años, sumó un par de botines de combate blancas con tacón cuadrado, llamativos anillos plateados y una manicura negra que contrastó su ropa totalmente blanca.

Normalmente en sus conciertos y en las sesiones que rodó para promocionar su tour lució bodysuits y catsuits similares convirtiéndolos en elementos insignia de Nena Trampa Tour.

Le dio un toque gótico a su look con su cabellera negra en corte bob peinada con flequillo lacio y mechones rojos; su maquillaje se lució con sombras plateadas y negras, labial rojizo y un cat eye grueso.

“Nena Trampa Tour El Fin. 15 de abril, Buenos Aires”, escribió bajo el video promocional compartido en sus redes sociales.

Cazzu llamó la atención hace unos días después de que resurgiera el romance que tuvo con Bad Bunny en su juventud.

En una entrevista que dio Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, reveló que tuvo una cita con el cantante puertorriqueño antes de tener la fama que cada uno tiene ahora, incluso en ese momento no existía el actual Bad Bunny sino sólo Benito Martínez Ocasio.

“Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien, éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora”, detalló la argentina a Telefe.

Los fanáticos recordaron su apasionado romance cuando cantaron juntos hace algunos años atrás en Argentina. En dicho momento, Cazzu negó tener una relación con el rapero, aunque salían juntos y “se caían bien”.

El resurgimiento de la aventura sucedió casi un año después de que Christian Nodal, actual novio de Cazzu, le criticara el género musical de Bad Bunny durante una entrevista con Rolling Stone.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”, dijo Nodal.

“A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te mam*a el c*lo, pa’ eso que no mam*e’, pero hay que tener talento para hacerlo”, agregó.

Dejando el pasado pisado Cazzu ahora se enfoca en su romance con Nodal y en sus nuevos proyectos, incluida la canción Tú y Tú que hizo junto a Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules.