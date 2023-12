La cantante canadiense, Céline Dion, conocida por interpretar ‘My Heart Will Go On’, una de las canciones más representativas de la película Titanic, ya perdió el control de sus músculos debido al Síndrome de la Persona Rígida que padece desde diciembre de 2022, así lo informó su hermana Claudette Dion en el programa 7 hours.

"Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que me atrapa”, destacó, no sin antes recordar que el sueño de la artista es regresar a los escenarios.

El 8 de diciembre de 2022, Céline anunció a través de Instagram sobre la reprogramación de su gira musical por problemas de salud y explicó que se debía a que fue diagnosticada con una rara enfermedad.

‘’Me diagnosticaron con una rara enfermedad llamada ‘síndrome de la persona rígida' que afecta a cerca de una persona en un millón, ahora sabemos que esta es la causa de los espasmos que he tenido. Estos espasmos afectan todos los aspectos de mi día a día, causando a veces dificultades para caminar y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar como suelo hacerlo’’.

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida?

De acuerdo con The National Institutes of Health de Estados Unidos, a través del Centro de Información sobre Enfermedades Genéticas y Raras, se trata de un padecimiento que se caracteriza por lapsos de rigidez y espasmos en el cuerpo humano que aumentan de forma progresiva.

A pesar de que aún no hay estudios suficientes, los especialistas estiman que se produce cuando el sistema inmune ataca a su propio sistema nervioso central.

‘’Los científicos aún no saben cuál es la causa del síndrome de la persona rígida, pero la investigación indica que es el resultado de una respuesta autoinmune anormal en el cerebro y la médula espinal. Las respuestas autoinmunes se producen cuando el sistema inmune ataca por error el propio cuerpo’’.

Síntomas del Síndrome de la Persona Rígida

El Síndrome de la Persona Rígida puede ser identificado por los especialistas por síntomas como los espasmos musculares o la rigidez muscular progresiva.

Rigidez muscular.

Espasmos musculares por sensibilidad al ruido o al tacto.

Posturas atípicas.

Caídas recurrentes.

Parálisis cerebral.

Epilepsia.

Ansiedad.

Depresión.

Suele atacar más a mujeres que a hombres.

Instituciones de ‘enfermedades raras’ en México y el mundo

Según los datos de la dependencia de salud estadounidense, la gravedad del síndrome puede variar de persona en persona. Mientras hay algunos casos fáciles de tratar por la presencia de pocos síntomas, hay otros que impiden que los afectados puedan realizar actividades normales como caminar.

Si tienes sospechas de que padeces de alguna enfermedad o síndrome considerado ‘raro’ o poco estudiado, puedes visitar las instituciones u organizaciones encargadas de tratar e investigar estos padecimientos.