¿Infidelidad o robo? Tras el anuncio que realizaron Christian Nodal y Cazzu para confirmar su separación, las sospechas sobre la razón que los llevó a “continuar su vida por separado” se mantienen vigentes en redes sociales.

El periodista argentino Maximiliano Lumbia expresó en el programa de Adolfo Infante, que la separación de ambos cantantes se produjo por “varias razones”, entre ellas, una supuesta infidelidad y un presunto robo a la casa del sonorense por parte de la familia de ‘La Jefa’.

“Se habla también de un robo que podría estar vinculado a un posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu. Algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades”, aseguró el periodista.

Nodal defiende a la familia de Cazzu

Tras la ola de acusaciones contra la familia de Julieta Cazuchelli, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ emitió una declaración a través de historias de Instagram, para pedir “que paren con el odio”.

“Mi gente, les pido por favor que paren el odio hacia la familia de Julieta. A la prensa que pare con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, señaló.

Además, agregó que los rumores que vinculan el robo a la familia de su expareja y madre de su hija Inti, los “está dañando”.

“Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia”, señaló.

¿Cómo fue el robo de la casa de Nodal?

En entrevista para el programa ‘Noche de Luz’, Nodal comentó que dejó de vivir en Argentina debido al robo que se produjo en su hogar cuando se encontraba de viaje en París con su familia.

“Fue el mismo día que yo viaje a París, ese día a las cuatro de la mañana entraron. Ella tiene una hermana, se acababa de casar y amarraron a su esposo, a mi cuñada, le quitaron sus anillos, robaron dinero y ahorita se están mudando a otro lugar”, informó el cantante.

A pesar de que no brindó más información sobre los implicados, los usuarios de redes sociales vincularon el delito con la familia de la intérprete de ‘Nena Trampa’, debido a la “gran fortuna” que posee el cantante.

¿Belinda le pidió dinero a Nodal?

No es la primera vez que Nodal se ve envuelto en una polémica por dinero, tras culminar su relación con Belinda, publicó una captura de pantalla para exponer que ‘belipop’ le pidió dinero para arreglar sus dientes y para ayudar a sus papás.

Ocurrió después de que la madre de ‘La Niña de la Escuela’, publicó una frase que Nodal tomó como indirecta: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, expresó.

Nodal, contestó la publicación con una declaración donde pidió que “lo dejaran en paz” porque “ni siquiera exigió los créditos” de las canciones en las que colaboró.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, reveló.

