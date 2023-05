La cantante Christina Aguilera lució impactante con un conjunto de cuero en el festival Lovers & Music, en la ciudad de Las Vegas, en Nevada.

La artista estadounidense cautivó con unos pantalones de cuero a la cintura con aberturas al centro y cordones entrecruzados y un corsé del mismo estilo con escote pronunciado para delinear su figura.

Aguilera, de 42 años de edad, completó su outfit de femme fatale con guantes también de cuero negro y una serie de collares en tono plateado, con unos aretes de diamantes.





La intérprete de Beautiful también usó maquillaje en tonos plateados sobre sus párpados, mientras su cabello rubio caía completamente suelto sobre sus hombros.

Con este look, la celebridad subió al escenario del festival de música Lovers & Friends en Las Vegas, después de la actuación de 50 Cent.

Christina Aguilera cantó algunos de sus mayores éxitos musicales como Genie in a Bottle y Can’t Hold Us Down. En su presentación destacó Lady Marmalade, pues se reunió con Lil’ Kim para cantar.

En el festival Lovers & Friends también se presentaron artistas como Pitbull, Chris Brown y Da Brat.

Además de ser una estrella en la industria de la música, Aguilera acaba de fundar la marca de bienestar sexual Playground. La cantante afirma que busca inspirar a otras mujeres a hablar de sus experiencias y a que sean duelas de su sexualidad y su cuerpo.

La artista resalta que los productos de su marca buscan mejorar el placer sexual, pues se debe cuidar tanto como otras partes del cuerpo como la cara y el cabello.

Además, Christina Aguilera invita a las mujeres a conocer su cuerpo para llevar una vida más placentera.