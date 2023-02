La cantante Christina Aguilera sorprendió al publicar su fotografía más atrevida en Instagram. Posó topless, recostada sobre un sillón amarillo.

La estrella usó únicamente medias negras y presumió la belleza de su rostro con un maquillaje perfecto, compuesto por base, polvo compacto, sombras brillantes en los párpados y amplias pestañas negras.

Resaltó sus labios con labial cobrizo y peinó su cabellera pelirroja en ligeras ondas.

Christina Aguilera, de 42 años de edad, publicó la galería para celebrar un año del lanzamiento de La Fuerza, su primer álbum en español después de décadas.

“Algunos momentos de los archivos de Aguilera. Un año entero de La Fuerza… Es más que música, son los recuerdos, las colaboraciones y tantos momentos que me siento afortunada de haber compartido con todas las mentes hermosas detrás de este proyecto”, escribió y sumó casi 400 mil reacciones.

Otras fotos recordaron su presentación en los Premios Grammy 2021, donde usó un vestido negro y cabellera pelirroja. En esa edición, recibió el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino por su trabajo en el proyecto.

“Ha sido un proyecto que quería seguir durante tanto tiempo, pero estoy muy feliz de que esté sucediendo ahora como una mujer adulta. Puede ser intimidante y aterrador exponerse de una manera que sabes que será un desafío. No escribo en español como lo hago en inglés, pero conozco mi corazón”, dijo.

Christina Aguilera no descarta sacar más música en español en el futuro. “Todavía estoy aprendiendo y no voy a retroceder en algo que realmente me apasiona porque tengo miedo o tengo miedo de lo que la gente pensará. Esta soy yo en mi propio viaje de vida”, agregó.

En una entrevista con Billboard, Christina Aguilera dijo que su hija Summer es una gran admiradora de su música, pero todavía no dimensiona cuán famosa es su madre.

“Está tratando de resolverlo. Definitivamente no traigo mi trabajo a casa. No estoy como, 'oye, escucha la nueva música de mamá'. En casa, me pongo pantalones de chándal y doy mom vibes.Pero es genial cada vez que me ve actuar frente a mucha gente”, dijo.

Christina Aguilera se mudó a Miami en 2020 y actualmente está comprometida con el guitarrista Matthew Rutler, con quien ha estado durante más de una década. Se conocieron cuando él trabajaba como asistente de producción en la película Burlesque de 2010.

“Desde entonces, la pareja ha dado la bienvenida a una hija llamada Summer, de siete años, de quien Christina estaba embarazada cuando Matthew le propuso matrimonio en el Día de San Valentín de 2014”, señala el tabloide Daily Mail.

Mira las fotos de Christina Aguilera en la galería superior.