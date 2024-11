La cantante Christina Aguilera presumió su figura de impacto al posar para unas fotografías de Instagram ataviada con un particular minivestido de escote.

La estrella estadounidense usó un minivestido de color guinda. La prenda strapless tenía un corsé satinado. Completó el look con medias negras de figuras y un extenso abrigo café con peluche en el contorno.

Aumentó el glamour con stilettos negros e irradió una belleza deslumbrante con un maquillaje perfecto donde el protagonista fue el labial rojo. Dejó suelta su cabellera rubia platinada.

Christina Aguilera, de 43 años, también publicó fotografías de su cena y unos cuantos martinis. Sumó más de 265 mil reacciones y decenas de comentarios que destacaron lo hermosa que es. “Qué mujer más divina” y “Esta mujer es de otro planeta fueron algunos de ellos”.

La galería de fotos sale a la luz después de que Christina Aguilera asistiera a una ceremonia de inauguración de H&M en la ciudad de Nueva York. Ahí se dejo ver con un atuendo negro que remarcó su silueta delgada.

En una declaración, Aguilera expresó: “Estoy muy emocionada de estar aquí en la hermosa nueva tienda de H&M, nada menos que en Times Square. Qué momento tan perfecto para que este establecimiento reabra con su nueva colección justo antes del inicio de la temporada navideña. Estamos muy emocionados de traer alegría a esta temporada”.

Algunos usuarios en internet creen que la cantante usó Ozempic para bajar de peso rápidamente. Sin embargo, otros salieron en su defensa: “Todo lo que se dice sobre Christina Aguilera y su cuerpo es realmente asqueroso. Christina siempre ha sido delgada, era naturalmente delgada cuando era adolescente”.

“Su cuerpo ha fluctuado a lo largo de los años, como ocurre cuando uno se hace mayor, vive y tiene hijos. Ozempic o no. Se ve increíble. Déjenla en paz, joder”.

Christina ha dicho que no deja que los comentarios sobre su peso la afecten: “Ahora he alcanzado la madurez necesaria para que me importe una mierda tu opinión. No voy a aceptarla”.

En una entrevista con L’Officiel Italia, la cantante mencionó que consume alimentos integrales y menos bocadillos azucarados, además de seguir una dieta basada en plantas y consumir frutas y verduras todos los días sin falta. A su rutina de ejercicio de cinco días a la semana, añade yoga, boxeo, entrenamiento de fuerza y ejercicios cardiovasculares.

La cantante asegura que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. De hecho, hace poco escribió un ensayo sobre el estigma social del envejecimiento que se cierne sobre las mujeres que atraviesan sus 40.

“Soy para siempre un alma vieja y aprecio la sabiduría, la gracia y la belleza que viene con cada nuevo año de vida. Atesoro el crecimiento que viene con la edad y doy la bienvenida al conocimiento de los grandes que vinieron antes que yo”.

“Me pierdo en cada una de sus historias y experiencias únicas y fascinantes ... todas las cuales han contribuido a mi propio viaje personal”, escribió.